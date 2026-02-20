Hírlevél
A Tisza Párt nyíltan vállalja, hogy átveri saját szavazóit

Magyar Péter

Pont a tiszások akarják morálisan rendbe tenni ezt az országot?

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Nézzünk csak utána egy picit, hogy kik is pontosan azok a tiszások, akik bármilyen rendet akarnak tenni Magyarországon. Morálisan szeretné Kapitány úr rendbe tenni ugyanis Magyarországot. De nem ártana mondjuk ehhez előbb inkább önmagukat morálisan kikupálni. Kérdés, hogy ez egyáltalán lehetséges-e.
Magyar Pétermorális fölénybenkapitány

Azt mondja a Kapitány, hogy “morálisan” is rendbe szeretnék tenni ezt az országot a Magyar Péter vezette Tiszával. Hm. Értem. Kezdjük akkor a vezérükkel, aki olyan morális magaslatokban van, hogy évekig abuzálja a feleségét, lehallgatja és zsarolja azt, majd bűncselekménnyel gyanúsítva a gyermekei anyját, beviszi az ügyet az ügyészségre. Aztán még mindig a morálisan iszonyú nagy fölényben lévő pártvezér elárulja azt a politikai közösséget, amelynek köszönhetően meggazdagodott (itt ám nekem is sok kritikám van a rendszer felé), majd egy végigbulizott éjszaka folyamán eltulajdonítja egy idegen telefonját és bedobja azt a Dunába, valamint nem sokkal később egy drogos szex partin létesít “konszenzuális” együttlétet az őt éppen akkor is zsaroló exbarátnőjével. 

Pont a tiszások akarják morálisan rendbe tenni ezt az országot?
Pont a tiszások akarják morálisan rendbe tenni ezt az országot? / Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Fotószerkesztõség

A Tisza és az a bizonyos morális fölény 

De ne csak az országot morálisan javítani akaró párt vezetőjéről beszéljünk. Ott van a párt hadügyi szakértője Ruszin-Szendi Romulusz, aki akkora morális fölényben van, hogy pisztollyal a zsebében jár a saját szimpatizánsai közé. Aztán ott a Kapitány úr, aki a morális magaslataiban 20 milliárd forintot zsebelt be annak a háborúnak köszönhetően, amely sok százezer ember életébe került eddig. 

Még említhetnénk itt a szektások hadát, akik olyan szintű morális fölényben lubickolnak a mucsai buta Fideszesekkel szemben, hogy a velük egyet nem értők börtönbe zárását várják habzó szájjal, miközben a fideszesek haláláról fantáziálnak, meg arról, hogy kit hogyan fognak meglopni, kifosztani, ha a messiásuk végre engedélyt ad nekik rá.

Kérem szépen, csupa morális fölényben lubickoló csapat! Ők aztán tényleg rendet tudnának tenni ebben az országban. 

(Te jó ég).

 

Szerző:Dezse-Zelenka Dóra
