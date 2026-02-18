Az EU és az ukránok élesítik az “olajfegyvert” Szlovákia és Magyarország ellen

A világ jelenleg az olaj és a földgáz világszintű szabad kereskedelmére bazíroz, ezek nélkül nem lenne lehetőség az áruk szállítására és az emberek szabad és korlátlan utazásra, és a lényegtelen töredékére csökkenne az autós mobilitás is. A stabil áramszolgáltatás sem létezhetne olaj és gázalapú erőművek nélkül, és az ipar sem lenne képes elfogadható szinten működtetni a gazdaságot és úgy általában a civilizációt. Az olajfegyver pusztító erejét nem lehet túlbecsülni.

Az "olajfegyver" ellen a tartalékok csak korlátos ideig védenek meg.

Fotó: Pexels

Az olajfegyver bevetésével az EU és az ukránok is minden határt átlépnek

Horvátország meg “jó szomszédként” besegít Ursuláéknak. Ez a helyzet azért őrület, mert jelen esetben az olajat az oroszok kitermelték és leszállítanák, a Barátság kőolajvezeték működőképes, a szerződések és kötelezettségek érvényesek. Az agyatlan ukrán vezetés döntése az oka annak, hogy Magyarországnak és Szlovákiának esetleg a stratégiai tartalékaihoz kell nyúlnia, amíg a természetesen jóval drágább alternatívákat élesítik.

Az európai uniós szabályok egyébként világosan kimondják: ha Magyarország és Szlovákia számára ellehetetlenül a csővezetékes tranzit, akkor a két ország vásárolhat orosz kőolajat a tengeren keresztül is, jelen estben a horvátok vezetékén keresztül is. A horvátok persze nyerészkedni is akarnak, meg élvezik is a zsarolási potenciáljukat.

Az ukránokat még az sem érdekli, hogy az országuk áramellátása jelentős mértékben Magyarország felöl történik és ők is vásárolnak a szóban forgó orosz olaj származékaiból. Habár az nyilván “hadititok” hogy ez milyen hatással van mondjuk az ukrán hadsereg működőképességére, az világos, hogy a helyzetet még lehet tovább eszkalálni az EU és az ukránok nagyobb dicsőségére. Az Európai Bizottság ugyanis közölte, hogy bár nem érkezett még be a hivatalos kérelem hazánktól, de ők nem látnak ellátásbiztonsági kockázatot Magyarország ügyében.

A szereplőket ismerjük, és nem lepődünk meg a viselkedésükön és a céljaikon. A konkrét ügy a szuverenitásunk korlátozásáról, az EU vezetésének birodalomépítési céljairól és a jelenlegi ukrán rezsim – még kelet-európai mércével mérve is riasztó – primitivizmusáról szól. Sokkal messzebb mutat azonban maga az ötlet. Közép-Európában csak háborús szituációban szokás más országok energiabiztonságát rombolni. Az ukránok ezt már az Északi Áramlat esetében megtették fizikailag is, ami leginkább azt mutatja, hogy akár vélt rövid távú érdekei miatt is, ez a rezsim teljesen érzéketlen a szélesebb és hosszútávú következmények vonatkozásában. A németeknek ártottak, azért, hogy az oroszoknak ártsanak, és ez el is helyezi őket józan ész és kockázatvállalás tekintetében, valahová nagyon hátra. Európa energetikai rendszerei nagyon sok szempontból sérülékenyek, a magát energiaválságba taszító németek is könnyen a semmibe zuhanhatnak, ha elkezd dőlni a dominó.