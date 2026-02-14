Péter, a mutogatós bácsi szeretné, ha mindenki látná a nemi szervét

A történet alapvetően rém vicces. Feltettek egy fotót a titokzatos szobabelsőről egy oldalra, és fölé írták, hogy hamarosan. A politika iránt érdeklődők meg azonnal két táborrá fejlődtek, az egyik röhögött, a másik meg dühös lett. Magyar Péter pedig rögtön magára húzta az egészet, egészen odáig, hogy minap a drogos partyt is bevállalta. Pedig az égadta világon senki nem vádolta semmivel.

Péter, a mutogatós bácsi ettől a szobabelsőtől került idegállapotba, és vallott be mindent

Zárójel: a hazudozás intellektuális műfaj, rengeteg ész kell az alternatív valóság hézagmentesség fenntartására. Magyar Péter ilyesmivel nem nagyon rendelkezik, ezért minden egyes megszólalásával egyre mélyebbre ássa magát.

De nem is ez a legmulatságosabb része az először megtört, szipogó hangon előadott, saját magát áldozatnak beállító előadásának. Hanem amikor átváltott keményk*cs*gbe, és nekiállt fenyegetőzni, hogy mindenkit börtönbe fog csukni, akinek köze volt bármihez is. Még egyszer: egy szobabelsőről és egy bevetetlen ágyról készült fotó került ki a netre, ami azért nem tartozik az emberiesség elleni bűnök közé. Na, ezekben a fenyegető aurával előadott pillanatai során felszólította a kormányt, a hatóságokat, Orbánt és az ismeretlen elkövetőket, hogy

azonnal hozzák nyilvánosságra a teljes és vágatlan felvételt!

Értsd: Bütyök szeretné a brekkencsét mutogatni! Ezt nem lehet másképpen érteni. Sajnos. Magyar Péter tényleg egy nárcisztikus pszichopata, aki kizárólag attól retteg, hogy gonosz és titokzatos KGB ügynökök belenyúlnak a felvételbe, és AI-trükkökkel „kisebbítik az érdemeit”.

Magyar Péter vágatlanul és teljes hosszában szeretné mutogatni magát. Ezt követeli. Szeretné a nemi szervét beletolni a nyilvánosságba. Nos. Nagyon nem vagyunk rá kíváncsiak. Elég lesz az a jelenet, amikor belefejel az ágy melletti poloskaporba. Mind a két arcával.