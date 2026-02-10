Mire az olimpiarendezésig jutunk, nekünk kis kell egy olyan szélsőbaloldal, ami szétveri a belvárost miatta

Ezért a momentumosok a két akció közti szünetben sorra látogatták az Obit, a Bauhaust, meg a Praktikert, hogy megfelelő bontóeszközöket találjanak. A kis úttörők szétiramlottak a sorok között, hogy aztán a megbeszélt időpontban a csempeosztályon gyűljenek össze, bemutatva, ki mit talált. Volt, aki avarseprűt hozott, volt aki szeneslapátot, volt aki szépen csillogó rozsdamentes vakolóspaklit. Ezekről megállapították, hogy nagyszerű eszközök, és máris hirdették a következő ostromot a Facebook-on a Karmelita elé. És ez így ment hónapokon át. Töretlen, de nem a szélsőbalhoz mérhető lelkesedéssel.
Mindez akkor jutott eszembe, ahogy az elkeserítő sajtóbeszámolókat figyeltem a téli olimpia elleni szélsőbaloldali tombolásról Milánóban. A megnyitó másnapján. Ekkor vonultak fel a legelképesztőbb indokokkal az állítólagos természetvédők, meg lakásfoglalók és persze palesztin párti aktivisták. A jelszavuk ez volt:
Foglaljuk vissza a városokat, szabadítsuk meg a hegyeket!
Valahol még megmosolyogtató is volna, hogy valaki tényleg azért vonul utcára, mert a téli olimpiával bántják a hegyeket, meg a gyorsvasút árt a klímának, és az üres lakásokba meg az költözhessen, aki akar. Ja, és a rendőrök távozzanak a kerületekből. Ezeket olyan elmés ötletek, hogy akár Fekete-Győr András is kitalálhatta volna őket.
Az olasz szélsőbaloldal bezzeg nem cicózik
Csakhogy, ezek a tiltakozók nem budapesti tüncikézők voltak. Nem, ezek már edzett szélsőbaloldaliak, kiegészülve migrációs hátterű társaikkal. Akik aztán össze is csaptak a rendőrökkel, kövekkel, üvegekkel, tűzijátékkal támadva a szerencsétlen szerveket, akik nem is igazán értették, tulajdonképpen mit is védenek. Állítólag, valahogyan a téli olimpiát.
- A szélsőbalosok egy másik csoportja eközben a vasútforgalmat szabotálta. Még egy kisebb bombát is felrobbantottak, amitől kigyulladt egy épület. Fél napra meg is bénult a vonatközlekedés.
Szóval igazi káosz, igazi felfordulás volt Olaszországban. Giorgia Melonit annyira felháborította, hogy hogy lehet ilyen szemét módon tönkretenni a téli olimpiát és ilyen rossz hírét kelteni Olaszországnak, hogy egyenesen az országa ellenségeinek nevezte a tüntetőket. Mondjuk, ha ellenségek, nem ártana úgy is bánni velük…
Hogy unokáiknak elmondhassák, minden egy elejtett füstgyertyával kezdődött...
A hétvégi események tanúsága a számunkra, hogy mennyire le vagyunk maradva. Megköszönhetjük a franciás Momentum Mozgalomnak, hogy még egy jódarabig nem rendezünk olimpiát (persze, mi nyárit), mert legalább most van időnk felkészülni. Hogy, amikor majd megnyitjuk a budapesti olimpiát, legyen másnapra, aki szétveri a belvárost miatta. A Momentum kordonbontásban sem volt igazán jó, szóval az nem az ő harcuk lesz (igazából, így utóbb annak is örülhetünk, hogy az olimpia ellen aláírásokat kezdtek gyűjteni. Hiszen autókat is felgyújthattak volna.). Még a Szikra Mozgalom sem olyan acélos. De, egy igazán haladó, nyugati szemléletű ország fővárosának egyszerűen kötelező lennie néhány száz/ezer felforgató szélsőbalos terroristának. Akik szinte bármiért hajlandóak az utcára vonulni, csakhogy szétverhessenek, felgyújthassanak valamit. És, ahogy a baloldali véleményvezéreket, politikusokat olvasom, a hergelés már beindult. Meg a virtuális lincselés is. Jól haladunk afelé, hogy az ilyen rontóbrigádok végre felálljanak. Karácsony Gergely még támogatni is fogja őket, hiába van csődben a főváros. Az ilyen civilekre mindig jut pénz.
Szóval, igazából Budapest már felkészült, már felkészítették, hogy végre saját szélsőbaloldali huligántüntetői legyenek. Az alaphang megvan, a források megvannak, a támogató háttérszervek működnek. Már csak várni kell. Addig meg örüljünk, hogy nálunk még béke van.