Budapestre jön a kínai és az amerikai külügyminiszter is a jövő héten

Két szuperhatalom külügyminisztere jön Budapestre, pontosabban a két szuperhatalom külügyminisztere, akikkel az EU éppen nincs jóban. Na nem azért, mert az USA és Kína bármi újba fogott volna, vagy valami mást akarna, mint az elmúlt évtizedben, hanem azért, mert az EU vezetőinek támadtak az EU eredeti céljaitól eltérő ötletei. Az EU a harmadik katonai szuperhatalommal sincs jóban, de kicsire már nem is adunk. A szövetségeseink szerint azonban nekünk, a szuverén Magyarországnak, nincs jogunk önálló külpolitikát folytatnunk, sőt már önálló kereskedelempolitikát sem.

Kína nem a szövetségesünk, viszont nem is szokott követelőzni. Fotó: - / MTI/EPA/Orosz külügyminiszter

Uram! A szövetségeseinktől védj meg minket, az ellenségeinktől megvédjük magunkat mi

Egy kis országnak mindenkivel jóban kell lennie, akivel lehet. A három szuperhatalom, meg a feltörekvő India igen messze van tőlünk hála Istennek, egyelőre egyik sem pályázik a szuverenitásunkra. Persze az oroszok nagylelkűségét nem szeretnénk kipróbálni, de egyelőre nem olyan erősek, hogy a szokásos háborújukat a németekkel Közép-Európában előadják. Az meg külön szerencse, hogy a németek még nem erősek katonailag, mert ők még egyetlen felesleges és értelmetlen háború lehetőségét sem hagyták ki a történelmükben. Hirtelen azon gondolkoztam, hogy természetes történelmi szövetségesünk, vagyis Németország külügyminisztere mikor is járt Budapesten utoljára. Azt sem tudom ki a német külügyminiszter, az amerikai és a kínai külügyminiszter sztoriját ismerem, régebben ez pont fordítva volt, az átlag politikai iránt érdeklődő magyar a német külügyér politikai pályájáról volt tájékozott, mert az volt a fontos.

Ezen a változáson a németeknek kellene elgondolkoznia, nem nekünk. Ha a globalizáció fennmarad, és ez a szuperhatalmak érdeke, akkor Közép- és Dél-Európa nem lesz úgy odaláncolva a régi birodalmi Nyugat-Európához, mint ahogy azt az EU elitje szeretné. A nagyon erős, de távoli hatalmakkal ápolt szövetség és kereskedelem akkor véd meg egy kis országot, ha a közelében lévő középhatalmak nem érzik elég erősnek magukat ahhoz, hogy ujjat húzzanak a nagyokkal. A németek szerencsére mindent megtettek azért, hogy ne legyenek erősek. A legutolsó háborújukat maguk ellen vívták és vívják még mindig, mindent felszámolnak, amiben valaha nagyon jók voltak. Az, hogy ma Magyarország közelebbi szövetségese az amerikaiaknak, mint a németeknek, mindent elmond arról, hogy a német politikai elit mennyit ér. Az amerikai külügyminiszter politikai és gazdasági okból jön, a kínai azonban leginkább gazdasági okokból, mert például a német állam helyét nálunk, gazdasági szövetségesként, a nagy német autógyárak vették át és azokkal a kínaiaknak is akad itt dolga. Az EU-n kívül azért a józan ész még nagy úr.