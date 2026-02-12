Tizedet szolgáltat a szekta a messiásának

Ismét benéztem a liberális véleménybuborékba, és a Reddit most sem okozott csalódást. Ugyanaz a szekta-hangulat fogadott, mint mindig, sőt még a zugegyházak egyetlen olyan tulajdonságát is magukévá tették, amit azok a valódi egyházakból hoztak: a tizedet.

Keveselte a tizedet, tizenötödöt fizetett

A fenti kép egy olyan posztból származik, ahol éppen abban versengenek a hívek, hogy ki adott több pénzt Magyar Péter kamupártjának. A fenti delikvens éppen a havi fizetése tizenöt százalékát. Mondjuk ilyen hozzáállással nem meglepő az sem, hogy miért akarnak SZJA-emelést. Mindegy nekik, csak a Tisza vegye el a pénzüket. Nem kérdezik mire megy, nem érdekli őket kinek a zsebét tömi, nekik csak az számít, hogy odaadhassák a szeretett vezérnek.

Szcientológus tizedet egy MLM-szektának

Többször elemeztük már, hogy a Tisza Párt úgy működik, mint egy szekta és egy MLM-cég keveréke, de a mostani erre a legjobb példa. Magyar Péter ugye beszedte a pénzt a képviselőjelöltektől, rendszerváltó kártyával seftelt, és folyamatosan lehúzta, lehúzza a követőit. Ezt már tudjuk, megszoktuk. Azt az egyet nem értjük, hogyan lehetnek ezek az elméletben felvilágosult értelmiségi emberek ennyire megvezethetők?

Ők azok, akik lenézik a "melóst", aki nagy valószínűséggel egyrészt jobban keres szakiként, mint ők egy bölcsészdiplomával, és aki nem költi ilyen hülyeségekre a pénzét. Közben pedig azt várják, hogy a melós fizessen több adót, de miért? Mert csak! Mert nem tudják felfogni, hogy nekik nem azért megy rosszabbul, mert Orbán gonosz, hanem azért, mert ők hülyék.