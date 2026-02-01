Lajos (egy “muffvillantásra” váró "kedves" követőm) szerint a kormány azért nem önti a pénzt Ukrajnába, mert akkor kevesebb marad Mészáros Lőrincnek. Mint pontosan fogalmaz: “Persze, hogy nem önti Ujrajnába. Akkor kevesebb marad Lölőnek…”. Ok. Végülis ez is egy vélemény. De most komolyodjuk. Az ukrán korrupt zsebekbe önteni a magyarok pénzét ugyanis szerintem nagyon nem jó ötlet, azonban van, aki szerint ez nekem is a kötelességem.

Fotó: Gian Ehrenzeller / MTI/EPA/Keystone / Mégis miért lenne "kötelességünk" az ukrán "fekete lyukba" önteni a saját pénzünket?

Van, aki szerint kötelességünk az ukrán "fekete lyukba" önteni a saját pénzünket. Vagyunk mi, akik szerint ez hülyeség

Gábor azt írja:

Szerintem jó dolog mert emberségből és segítség alkalmazása az ember jóindulatáról, bizalmáról és a megtámadott védelmének segítésére tesz tanúbizonyságot!Keresztény hitet vallók mást nem is képviselhetnének a tanítások alapján! Ezek mondjuk az egyén szuverén érzései alapján értendőek! Ezeken felül gazdasági vonzata is van jelenleg is és lesz majd amikor befejeződik a háború és a normális életvitel hatására elindulnak a tervezési munkák az újjáépítés kivitelezése gyakorlatilag minden létező szektort érintve! Hatalmas feladat, és sok sok pénz fog bekerülni a rendszerbe és aki benne lesz az részesül a haszonból aki nem lesz benne az majd valószínűen nem fog részesülni! Egyenlőre ennyi!

Gábor teljesen kultúrált véleményét megköszöntem. De egyáltalán nem értek egyet vele, főleg annak okán, hogy a keresztényi megsegítés és az emberség teljesen képviselve van részükről mind a menekültek befogadása, mind pedig az elmúlt évek legnagyobb humanitárius akciója keretében. Emellett, ha az ember objektívan tájékozódik a geopolitikai helyzetről, akkor tudja, hogy az orosz vereségre alapozott ukrán helyreállítási lehetőségek nagyon messze vannak a realitástól. Ez egész egyszerűen nem egy olyan forgatókönyv, amivel józanul gondolkodó ember számol. Azt pedig tegyük hozzá, hogy Magyarország miniszterelnöke az elsők között, és Trump hatalomba lépéséig kábé az egyetlen államfőként volt jelen, aki máig a békekötést sürgeti, szorgalmazza és diplomáciával dolgozik is rajta. A saját lehetőségeihez mérten. Teszi mindezt 2022 februárja óta. Ez kérem a keresztényi magatartást és az emberség.