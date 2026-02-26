Vérszagra gyűl az éji vad, ezúttal Kijevben

Szóval. A "tettre készek koalíciója" elutazott Kijevbe egy kis katasztrófa-turizmusért, és hogy újra kijelentsék, ők aztán mindenben támogatják Ukrajnát, amíg Kijev hajlandó még több embert áldozni az Oroszország elleni háborúban. Ők ugyanis azt akarják látni, ahogy a vér folyik, nem pedig a békét.

Mennyit ér az ukrán vér? És a magyar?

Ha békét szeretnének, akkor megpróbálnák meggyőzni Zelenszkijt, hogy tegyen eleget az orosz követeléseknek, amíg egyáltalán egy darabka megvan az országából, amíg egyáltalán egy ukrán otthon maradhat a lövészárok helyett. Nekik háború kell, ők ezt pénzelik, ők ezt támogatják hangzatos szavakban. A "mi ebben a jó" kérdés fel se merül. Nincs ebben semmi jó, ezt ők is tudják, de túl sokat feccöltek bele ahhoz, hogy most hátráljanak ki.

Vér veríték és könnyek

Olyan ez, mint amikor valaki a házat és az autót már elvesztette a kártyaasztalnál, de azért még felteszi az asszonyt és a lányát is. Közben emberek százezrei halnak meg feleslegesen. Ebbe a háborúba akarják belerángatni hazánkat is. Azt akarják, hogy mi is megnyorodjunk és ehhez megtalálták a hazai bábjukat is.

Magyar Péter és a Tisza Párt ugyanolyan lelkesen rohanna bele a vérfürdőbe, ahogyan azt Brüsszel teszi. Igaz, utóbbi csak más kezével kaparná a parazsat, Magyar és bandája a saját népét is feláldozná. Hogy miért? Egy maréknyi apróért, ami kipotyog ebből az emberevő gépezetből. Emberi életek vására ez, a halál vámszedői azt szeretnék, hogy minél tovább tartson, mert tudják, amint véget ér, nekik is végük.