Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
von der leyen

Vérszagra gyűl az éji vad, ezúttal Kijevben

39 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Von der Leyen és Costa, no meg a teljes udvartartásuk Kijevbe utazott, hogy kijelentsék: nagyon szeretnék, ha ez a háború eltartana még egy darabig. Nem, most már nem is köntörfalaznak, nekik vér kell, meg rombolás. Cserébe pedig adnak néhány hangzatos hazugságot.
Link másolása
Vágólapra másolva!
von der leyenoroszországMagyar Péter

Szóval. A "tettre készek koalíciója" elutazott Kijevbe egy kis katasztrófa-turizmusért, és hogy újra kijelentsék, ők aztán mindenben támogatják Ukrajnát, amíg Kijev hajlandó még több embert áldozni az Oroszország elleni háborúban. Ők ugyanis azt akarják látni, ahogy a vér folyik, nem pedig a békét.

Mennyit ér az ukrán vér? És a magyar?
Mennyit ér az ukrán vér? És a magyar?

Ha békét szeretnének, akkor megpróbálnák meggyőzni Zelenszkijt, hogy tegyen eleget az orosz követeléseknek, amíg egyáltalán egy darabka megvan az országából, amíg egyáltalán egy ukrán otthon maradhat a lövészárok helyett. Nekik háború kell, ők ezt pénzelik, ők ezt támogatják hangzatos szavakban. A "mi ebben a jó" kérdés fel se merül. Nincs ebben semmi jó, ezt ők is tudják, de túl sokat feccöltek bele ahhoz, hogy most hátráljanak ki.

Vér veríték és könnyek

Olyan ez, mint amikor valaki a házat és az autót már elvesztette a kártyaasztalnál, de azért még felteszi az asszonyt és a lányát is. Közben emberek százezrei halnak meg feleslegesen. Ebbe a háborúba akarják belerángatni hazánkat is. Azt akarják, hogy mi is megnyorodjunk és ehhez megtalálták a hazai bábjukat is.

Magyar Péter és a Tisza Párt ugyanolyan lelkesen rohanna bele a vérfürdőbe, ahogyan azt Brüsszel teszi. Igaz, utóbbi csak más kezével kaparná a parazsat, Magyar és bandája a saját népét is feláldozná. Hogy miért? Egy maréknyi apróért, ami kipotyog ebből az emberevő gépezetből. Emberi életek vására ez, a halál vámszedői azt szeretnék, hogy minél tovább tartson, mert tudják, amint véget ér, nekik is végük.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
KertészDávidavatar
Szerző:Kertész Dávid
Szerző:Kertész Dávid