Amikor a kisvállalkozó pedikűrös és fodrász is Dubaj bombázásáról beszél és arról, hogy mi az a Hormuzi-szoros és miért baj, hogy le van zárva, akkor tudod, hogy a téma már azokhoz is elér, akik egyébként ódzkodnak a napi politikai események követésétől. Teljesen megértem egyébként azokat, akik nem szeretnének ebben a politikai káoszban részt venni, de úgy tűnik, mostmár az alapvetően rejtőzködő, (ha úgy tetszik bizonytalan) és apolitikus választók is elkezdtek kérdéseket feltenni. És ez jó. A jövőjükről ugyanis az apolitikus kisvállalkozók is ugyanúgy döntést hoznak négy évente, mint mi, akik megszállottan szeretjük követni a napi eseményeket. 2026. április 12-én egy ilyen döntést fogunk meghozni.

2026 áprilisa már nem a pártpolitikáról szól! / Fotó: Nemes János / MTI Fotószerkesztõség

Orbán Viktor a minap Rónai Egonnál az egyik leghatározottabb kijelentést tette. Az elkövetkező évek tétje a kimaradás. Mi egyelőre még energiaháborúként érezzük ezt, de kárpátaljai testvéreink már négy éve szenvednek a fegyverektől. A kérdés az, hogy mi magyarok miként tudunk kimaradni belőle. Azt még az apolitikusok is tudják, hogy Orbán Viktor egy tapasztalt vezető, aki tudja kivel és hogyan kell tárgyalni. Egy olyan vezető, akit a nagyhatalmak vezetői is tisztelnek és akit nem tesznek a sarokba, mint egy “csak 10 milliós mini ország” vezetőjét. Mert tudják, hogy tudás, tapasztalat és világos gondolatok vannak Orbánban, amelyeket bátran fel is használ a magyarok (és az európaiak) érdekeinek érvényesítése érdekében. Ebben a világpolitikai helyzetben olyan vezetőre van szüksége egy olyan, másoktól stratégiailag (sajnos) vészesen függő kis országnak, mint Magyarország, akit komolyan vesznek. Különben beláthatatlan következményei lesznek az átalakuló világgal járó változásoknak a magyarok mindennapi életére.

2026 áprilisára fel kell készülnünk

Azt gondolom tehát, hogy ebben a bő egy hónapban ideje feladni az apolitikusságot. Minden magyarnak tisztában kell lennie azzal, hogy a kezében lévő döntési hatalomnak óriási súlya van. Talán még sosem volt ilyen nehéz az a toll, amivel behúzzuk az ikszet majd áprilisban. De ehhez nekik is felkészültségre van szükségük. Éppen ezért, mélyen tisztelt magyar választópolgár! Arra kérlek téged, kortól és világnézettől függetlenül, hogy idén kivételesen készülj a választásra. Április 12-ig rengeteg idő van még arra, hogy olvass, tájékozódj, figyelj, hallgass, láss. Ne csak Facebook posztokat, hanem minden fajta médiát. Jobboldalit, baloldalit, magyart és külföldit. Nézz utána miről mit mondanak a szakértők (nem Tibi atya, NoÁr és Nagycsoportos Ádám, hanem valódi szakértők), tájékozódj különböző felületeken és ne elégedj meg azzal, ha sok lájkos posztok ostoba propagandával etetnek. Itt nem a lájk, hanem a gondolatok a fontosak. Ha mindezt elvégezted, és összeállt a nagy kép, akkor tudni fogod, hogy miként tudsz józan döntést hozni azzal a bizonyos súlyos tollal áprilisban.