Zelenszkij elnök ukrán titkosszolgálati műveleti területté változtatta Magyarországot - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a minap. Ehhez kapcsolódva én bátorkodom kijelenteni, hogy teszi mindezt Zelenszkij azért, hogy ezzel segítse a tiszások hatalomra jutását, ezzel együtt pedig azt, hogy hazánkban így soha többet ne érvényesülhessen a magyar emberek akarata, ne olyan kormánya legyen az országnak, amely megkérdezi az embereket, és szem előtt tartja, hogy mi jó a magyar átlagembernek, hanem olyan kormánya, amelynek tagjai vastag bőrrel képesek közölni a nagy nyilvánossággal azt, hogy a külföldi tartótisztjeik épp mit találtak ki a magyar emberek sarcolására.

A tiszásoknak fogalmuk sincs, hogy mit szabadítanának magukra és a többi honfitársukra / Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

A tiszások olyan országot hoznának ránk, amiben már nem lesz olyan, hogy magyar érdek

Volt már ilyen, a magyarok nem egyszer átélték már ezt. Amikor nem képviselőink voltak és nem magyar miniszterelnökünk, hanem emberek, akik közvetítőként szerepeltek és megüzenték a magyarokat azt, amit a külföldi multicégek és külföldi vezetők kitaláltak a saját gazdagodásuk érdekében. A Tiszával ugyan ez jönne vissza most is.

Ezeket soha nem fogja érdekelni az, hogy a magyarok jobban éljenek, hogy legyen WC-papír a kórházban, hogy olcsó legyen a benzin, hogy megfizethető legyen a rezsi, hogy a családok támogatva legyenek. Ezek sosem egy jobb országot akartak építeni. Ezek csak fosztogatni jöttek és jönnének most is, majd miután mindent elvettek a magyaroktól, akkor szépen tovább állnak és mennek máshova fosztogatni. Onnan tudjuk, hogy ez így működik, hogy láttuk már, átéltük már, tapasztaltuk már.

Aki szerint mindez rendben van, annak tényleg el kellene gondolkoznia, hogy állampolgárságot változtat.