Az Európai Unió egy pénzfa, amit Zelenszkij rázogat

Egészen szürreális lenne az ukrán komédia az olajvezeték körül, ha a célközönség nem lenne teljesen hülye. Illetve nem lenne tudatosan és eltökélten ignoráns. Ursula, a Bizottság illetékesei, az uniós képviselők és Ukrajna nyugati rajongói ugyanis mindent elhisznek (meg annak az ellenkezőjét), amit Zelenszkij hazudik nekik. Mert ők eldöntötték magukban, hogy mivel Zelenszkij szent ember, ezért akkor sem hazudik, amikor hazudik.

Az Európai Unióban mindenki elhisz neki mindent, amikor ilyen fejet vág.

Így tehát egyszerre bólogatnak, amikor Zelenszkij büszkén bejelenti, hogy most leszoktatja Magyarországot és Szlovákiát az orosz energiáról. Majd bólogatnak, amikor Zelenszkij kifejti, hogy tranzitálná ám ő lelkesen és a szerződések szerint a kőolajat, csak a gonosz ork oroszok megrongálták a vezetéket.

Apró kitérő: Zelenszkij egyik hazugsága, mely szerint az oroszok már hússzor támadták a vezetéket, és ukrán katonák ezrei áldozták az életüket, hogy azt megjavítsák, ténnyé nemesült a nyugati közvéleményben. Ennek köszönhetően a nyugati közvélemény hazai képviselőiben is. Partizán Marcitól kezdve Jegybank Dánielig mindenki ezzel szembesítette a Békemenet kikérdezetteit. Pedig egy szó sem igaz belőle. Oroszország egyszer durrantott a vezeték mellé, egy tartály lőttek szét. Ennyi. Az ukránok többször támadták a Barátság orosz szakaszát.

Az EU-S PÉNZFA MÉG MINDIG AD GYÜMÖLCSÖT

De erre hivatkozva is lehet ráncigálni a pénzfát. Az Európai Unió gyakorlatilag a létező összes jogcímen fizet Ukrajnának. A dadaista költészet társadalmi leképeződését vizsgáló szociológiai tanulmánykötetre és a 2026-os nagy balneológiai konferenciára szánt uniós források is Ukrajnában kötnek ki, így nem meglepő, hogy most csőszerelési munkálatokra is milliárdokat küldenek Kijevbe. (Reméljük, páncélautóban és Magyarországon keresztül!) Akkor is odaadják a pénzt, ha teljesen egyértelmű és bizonyított, hogy a vezeték nem sérült, nincs technikai akadálya a szállításoknak.

Zelenszkij viszont pénzt akar. Nála a pénz az egyetlen, amiben képes felfogni az ukrán nemzeti érdeket. Neki nem számítanak a szerződések (EU-Ukrajna társulási megállapodás, Energia Charta Egyezmény, genfi konvenciók stb.), nem számítanak a kölcsönösen előnyős üzletek, nem számít a józan ész (nincs dízel a harkocsikba tőlünk, ha nekünk sincs). Neki csak az számít, hogy tömjön valaki pénzt a zsebébe. Meg a haverjai zsebe is legyen kitömve. Meg annyit azért adjanak Ukrajnának is, hogy az ne omoljon össze, mert akkor felkötik a banderista neonácik az első fára otthon.