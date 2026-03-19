Amint a Drakula halott és élvezi című film hallhatatlan mondatában megfogalmazták: "uraim, szerencsénk van, ez ugyanis hülye". Nos, ezt tudjuk elmondani a magyarországi ellenzék jelenlegi bábkirályáról is, hiszen Magyar Péter szerint az ázsiai vendégmunkások már nem csak azzal foglalkoznak, hogy megeszik a kacsákat és az aranyhalakat, de jelenleg Orbán Viktor beszédeire is kijárnak.

Orbán Viktor és az ázsiai követők. Mondjuk, tényleg az Uraltól jöttek a felmenik, de egy kicsit régebben

Igen. Magyar Péter eljutott az összeomlás küszöbére. Április 13-án majd át is lépi, addig azzal szórakoztat minket, hogy értelmetlenségeket hazudozik. Első sorban azt, hogy Orbán Viktor keddi, egri országjárásán beépítették a Dobó teret, hogy ne tűnjön fel, hogy nincs ott senki (amit egyébként ő maga csinált a Hősök terén), de aztán ebbe is belezavarodott és kiderült, hogy mégis voltak ott emberek. Kapaszkodjanak meg!

Ázsiai vendégmunkások krumpliért és hagymáért

Igen, Magyar szerint ugyanis a miniszterelnök országjárására vöröshagymával és krumplival megvett ázsiaiakat küldtek ki. Már csak az a kérdésünk maradt, hogy ezek az ázsiaiak ugye igazából mind Tisza-szavazók, csak a gonosz Orbán megvette őket, hogy kimenjenek az egri utcákra? Biztosan azok, hiszen, aki beteszi a lábát Magyarország területére az Magyar szerint már egyértelműen őt követi, hiszen ő a FÉNY!!!.

Egyébként arra is kíváncsiak vagyunk, hogy az a három darab orosz ügynök, akik személyesen csalják el a választást miért nem ment el Egerbe? Vagy esetleg Jakutföldről jöttek és ők is ázsiaiak? Látszik, hogy jön a bukta és az összeomlás a szekta számára, ezért egyre elborultabb hazugságokba kapaszkodnak.