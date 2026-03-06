Nincs háború, nincs veszély, nincs háború, nincs veszély!

Hírlevél
Tegnap, 9:41
Ugye milyen egyszerű mantrázni? Elég, ha az ember kimondja néhányszor, hogy nincs háború, és már el is illan a veszély, ahogy egy mesekönyvben. Ez jelenleg a tiszás struccpolitika, és sajnos nem vicces.
tisza pártveszélyháborúMagyar Péter

Hiába látjuk, tapasztaljuk nap mint nap, hogy egyre veszélyesebb és félelmetesebb időket élünk, egyesek nem hogy nem törődnek a veszéllyel, de még röhögnek is a fájdalmas tényeken. A Tisza Párt eddig is a valóság tagadásából élt, most azonban turbófokozatba kapcsoltak, kizárnak mindent, ami nem mese és ami kényelmetlen. Mint például az egyre kegyetlenebbül az auránkba szivárgó háborút. Hiába zajlik itt a szomszédunkban, ahol százezrével haltak már meg az emberek, nem számít. Hiába robbant ki az iráni háború és szabadította el egyben a terrorveszélyt, Magyar Péter és sleppje próbálja visszatuszakolni a fájdalmas valóságot ahogy a szellemet igyekeznek a palackba. Fölösleges, értelmetlen és borzalmasan veszélyes dolog ez.

Nincs háború, ordítja bádoghangon Magyar Péter, és a tagadással meg nem történtté akarja tenni a valóságot.
Háború? Dehogyis, minden rendben!

Elképesztően nagy felelőssége van minden politikai erőnek ebben a veszélyes helyzetben, különösen igaz ez a Tisza Pártra, ahol szektajelleggel folyik a mantrázás. A nemzeti minimum azonban általában a legtöbb országban működik, amikor egy nemzet veszélyben van, hiába gondolnak sokan sokfélét, összefognak a túlélés érdekében. A magyarországi baloldal és a tiszás garnitúra azonban egyáltalán nem így működik. Az arcunkba mondják, hogy uszítunk, nincs itt semmiféle háború, csak kampányfogás az egész, miközben teljes erővel dübörög a halálgyár, a nyugat-európai liberális vezetés szó szerint naponta elmondja, hogy készülni kell arra, hogy az európai katonák az orosz-ukrán háborúban találják magukat, egymás után vezetik be a sorkatonaságot és aki ellenkezni mer, azt irtózatos erővel támadják. Ez az a pillanat, amikor ismét nagyot görbít a valóságon Magyar Péter és gúnyosan nevet, ezáltal a tiszás keménymag is ezt teszi. Minden korban voltak olyanok, akik kézzel tapintható veszélyeket kiröhögték, mindig voltak olyanok, akik akkor sem hitték el a pusztítás szelét, amikor megcsapta őket, de az arányok nőttek. Pedig most kell felébredniük, mert kínzó lesz a kijózanodás és félő, hogy nem lesz visszafordulás.

Aki tehát úgy éli a napjait, hogy a tényeket félredobja és elmondja százszor, hogy "nincs háború", először nézzen körbe, fogja fel a maga körül vibráló világot, értse meg, hogy a struccpolitika öngyilkos dolog, és amikor helyreállt a szívverése és elűzte a ködöt az agyából, kezdjen el felelősségteljesen viselkedni, mert mindenkire szükség lesz, hogy túléljük ezt a vihart!

 

Szerző:Szabó Gergő
