Még 14 napig tagadni a valóságot, bármi áron…

Ugyanis úgy tűnik, hogy a történetnek, ha vége van, sincs vége, hiszen Szabó Bence kiugrott rendőr kamu története még mindig legelöl virít a Direkt36 oldalán, holott a Magyarország Kormánya hivatalos YouTube-oldalán nyilvánosságra hozott – titkosítás alól feloldott – felvétel minden kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a Direkt36 hazugságokat közölt az Alkotmányvédelmi Hivatal munkájával kapcsolatban.

A direkt36 oldala szombat este 19:30-kor - a cél a hazugság fenntartása?

Mélyen hallgat a hazugságról a komcsi sajtó

Sőt, szombat este 19:00-kor a 444.hu-n sincs semmi érdemleges információ arról, hogy mik hangzottak el azon a bizonyos kihallgatáson, a hírek közlésével a Telex is órákat várt, vélhetően rendkívüli szerkesztőségi megbeszélést is össze kellett hívniuk, hogy megbeszéljék, hogyan lehetne elkenni, újrakeretezni, félreértelmezni a vallomást. Ezt a lap egyébként meg is próbálta: „Más országok érdeke is lehet, hogy a Tisza Párt ne nyerje meg a választásokat” felütéssel publikáltak egyetlen darab cikket a témában.

A cél nyilvánvaló: ne, vagy csak nagyon minimálisan jusson el az igazság azokhoz, akik amúgy csak a Tisza Pártot és Magyar Pétert támogató, ukránpárti sajtót olvassák, hátha kitart a választásig az a kamu narratíva, amit napok óta építgetnek a kormány és a titkosszolgálat ellen.

Cserébe viszont ezek a portálok előszeretettel közöltek le cikkeket feketeruhás fideszes verőemberekről, ami egy kétségbeesett kapálózás most annak érdekében, hogy megpróbálják ellensúlyozni az agresszív, nőkre támadó tiszás tábort.

Itt tartunk: a helyzet az, hogy brutális harc zajlik a tiszás oldalon a valóság és az igazság elhallgatásáért, hiszen ők maguk mondták, hogy választás után mindenre fény derül, addig azonban semminek nem szabad kiderülnie.

A nagy pechjük az, hogy a jobboldal nem propagandát, hanem az igazságot keresi, és egyértelművé vált számára, hogy kik azok, akiktől igazán tartani kell. Tudják, hogy nem lehet egy beteges hazudozó, bizonytalan, instabil, drogos-bulis, egymást is hátbaszúró és az országot külföldi erőknek kiszolgáltató társaságra bízni az életünket. Nem csak egy ilyen nehéz háborús helyzetben, hanem soha.