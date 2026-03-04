Szeretné-e Ön, hogy Iránnak legyen atombombája?

Szegény Irán valamikor birodalom volt, ők voltak a perzsa birodalom. Ők is úgy vannak ezzel a birodalom dologgal mint az ukránok, csak egy kicsit több alapjuk van rá. Nagyjából pont annyi mint nekünk, hiszen bő ötszáz éve mi is nagyon erősek voltak, mondjuk a perzsák meg még sokkal régebben. Irán még most is nagyon nagy ország bő 90 milliós. A lakosság fele perzsa (ebben is hasonlítanak az egykori magyar királyság utolsó korszakára, hogy nincsenek többségben a saját országukban) a többiek viszont mindenféle egyéb környékbeli kóbor nációhoz tartoznak.

Ali Hamenei ajatollah fia Mojatiba Hamenei, jelentős londoni ingatlanportfólióval is rendelkezik és lehet, hogy ő lesz Irán új vallási vezetője.

Fotó: AFP

Irán volt már demokrácia (egy rövid ideig), de most éppen teokrácia és diktatúra

Nem könnyű eldönteni, hogy mi tartja össze Iránt, a terror, a vallás vagy a közös múlt. De azért vannak egyéb ötleteink is, például csak azért nem akarnak elszakadni a perzsáktól mert mondjuk a perzsák ezt határozottan ellenzik és az ő ellenzésük az nagyon véres tud lenni, másrészt talán a határ túloldalán se olyan országok vannak amelyekbe egy normális ember önként akarna átköltözni.

Szóval 45 maximum 50 millió perzsa, akik közül egyébként rengetegen menekültek külföldre, nyugatra az iszlám forradalom elől, egy olyan birodalmát óhajtott felépíteni és megtartani amely egy 200 milliós, egységes és náluk sokkal gazdagabb országnak is becsületére vált volna.

Azt tudták elérni, hogy több százmillió embernek keserítik meg az életét mindenfelé, olyan proxy hadseregeket támogatnak, amelyek jóval az ő határaikon túl, több országgal arrébb is, rendszeresen tömeggyilkosságokat rendeznek. Vallási és etnikai feszültségeket tartanak fent, minden járulékos veszteségtől függetlenül. Az atomfegyver programjuk pedig a fél világra a frászt tudják hozni, 25-30 éve merenghetünk azon, hogy valamelyik ajatollahnak elmegy a maradék esze is és Irán Izraelt megszórja atombombákkal. Ez természetszerűleg arra vezetne, hogy Izrael szintén atombombákat dob Teheránra és az iráni nagyvárosokra. Lehet hogy hamar kifogynának az atombombákból, de a keletkező rádioaktiv felhő jópárszor így is megkerülné a Földet és évszázadokra nehezítené meg az életünket.

Szerintem majdnem mindenkinek van iráni ismerőse, nekem is, aki egyébként nagyjából normálisnak tekinthető ember volt, rendesen megtanult magyarul. Tartotta a családjával Iránban a kapcsolatot, egészen addig amíg egyszer a hazalátogatása során, a család mindenféle helyben szokásos erőszakos eszközökkel megpróbálta rávenni arra, hogy ne menjen már vissza nyugatra, maradjon otthon. Ez neki nem jött be, úgy kellett neki visszaszöknie Európába. Magyarországra testileg meg lelkileg megtörten érkezett vissza, és ez mindent elmond arról, hogy annak a kultúrának bizonyos elemei milyenek lehetnek a kényes európai ízlés számára.

Az iráni vezetés egyébként évtizedek óta főműsoridőben tűnődik azon, hogy Izraelt el kellene pusztítani, tulajdonképpen a birodalomépítés egyik fő célja is ez volt. Na meg persze az iszlámon belüli vallási ellentétek “rendezése” meg még isten tudja milyen etnikai és törzsi ellentétek lemeccselése, amelyeket európai aggyal nem is lehet felfogni.