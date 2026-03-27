Kedves tiszás embertársam! Nincs olyan, hogy jó külföldi kém!

Három magyar fickóról már tudunk, aki valamelyik külföldi titkosszolgálatnak dolgozik Magyar Péter és a Tisza Párt érdekében. Az újságíró fedőfoglalkozásával védekező Panyi Szabolcsról és a Tisza két informatikusáról. Az elsőt most hagyjuk, ő annyira öntelt és kevély volt, annyira vágyta az elismerést, hogy magára tett terhelőt, amikor nyilvánosságra hozta a tartótisztjétől kapott külügyminiszteri beszélgetés leiratát. Illetve egy megjegyzés csak. Régi kollégánk, a posztszovjet világot jól ismerő Aristo mondta mindig, hogy újságírókat a legkönnyebb beszervezni kémnek, mert azok egytől egyig hiú, pénzéhes és becstelen alakok.
A Tisza Párt két informatikusa már érdekesebb jelenség. Minden jel szerint ők klasszikus módon beszivárogtak a pártba. Magyar Péter színre lépése előtt két évvel szervezte be őket az ukrán titkosszolgálat, méghozzá elég egyértelműen. Nem védekezhetnek azzal, hogy nem tudták, kinek dolgoztak, hiszen a NATO Kooperatív Kibervédelmi Kiválóság Központja nem Tallinban van, ahol őket kiképezték, hanem Vilniusban.
- Amikor színre lépett Magyar Péter, akkor megkapták az utasítást, hogy csatlakozzanak a frissen feltűnt ellenzéki erőhöz mint informatikusok. Klasszikus módon beszivárogtak abban az ellenzéki pártba, amit akkor még csak az Orbán-kormány első számú kihívójának jelöltek ki a szokásos gyanúsítottak.
- Hogy a gyogyósok, a szektások és a csökkent értelmű gyermekek is értsék: az ukrán titkosszolgálat beszivárgott egy frissen megalakult politikai formációba, hogy ott az ukrán érdekek érvényesítéséért dolgozzanak.
Persze, előfordul, hogy két ország érdekei egybevágnak. Mondjuk az észt, a kínai, a török, a brit és a magyar szolgálatok egyaránt dolgoztak, dolgoznak az Iszlám Állam világban szétszóródott terroristáinak beazonosításán és likvidálásán. De ez nem jelenti azt, hogy bármelyik idegen ország szolgálata Magyarországon a magyar érdekekért dolgozna. Nem azért kapják ugyanis a fizetésüket. Azért dolgoznak, hogy a küldő állam érdekét képviseljék, amik pedig legtöbbször pont ellentétesek a miénkkel. Ez ennyire egyszerű.
Nincs jó külföldi kém!
Nem is érdemes őket mentegetni, kedves tiszás embertársam! Már csak azért sem, mert a világ összes országában, ahol egyáltalán léteznek pártok, amelyek versengenek egymással a választók bizalmáért, a nemzetbiztonság kiemelt feladata a pártokba beszivárgó idegen ügynökök leleplezése, kiszorítása, letartóztatása. Mutatok is egy viszonylag friss példát erre, amiről az ukrán ügyet 'oly lelkesen képviselő Telex már elfeledkezett:
A lap arról számol be kárörvendve, hogy a német hatóságok letartóztatták a német állampolgárságú Jian Guót, aki korábban az AfD listavezetőjének, Maximilian Krah-nak dolgozott, és a politikus irodájában is tartottak házkutatást. Guót azzal gyanúsították, hogy Kínának kémkedett, ezt pedig azóta bizonyították is. Jó pár év börtönévet szedett össze az egykori asszisztens.
Ma meg ugyanez a lap azt akarja bemesélni nekünk, hogy a Tiszába beszivárgott ukrán kémek tulajdonképpen jó emberek, és a magyar szakszolgálatok nem törvényben előírt elhárító feladatukat végezték, amikor figyelték a két fickót, hanem valami antidemokratikus galádságot folytattak.
A kémek leleplezése kötelező feladat!
A tiszásoknak, a szektásoknak, a gyogyósoknak inkább meg kellene köszönniük, hogy imádott pártjukat megtisztították az ukrán kémektől. A magyar főhatalomért választásokon induló magyar pártokban ugyanis nincs helye külföldi szolgálatok embereinek.
Nincs jó külföldi kém!
Nincs. Akkor sem, ha amúgy valaki szimpatizál Ukrajnával. Mások meg Dél-Afrikával, Kanadával, a Sziám Szövetségi Köztársasággal vagy Kiribatival szimpatizálnak. Netalán az Egyesült Államokkal, Kínával vagy Oroszországgal. Egyik állam kémeinek sincs helye egyik magyar pártban se. Ez nem vonzódások és választások kérdése, ez az egyik legalapvetőbb magyar érdek. A magyar demokrácia lényege ugyanis az, hogy magyar pártok versenyeznek egymással a magyar érdek különböző felfogásai mentén. A magyar érdeket pedig a világ összes külföldi titkosszolgálata csak beszennyezné, eltéríteni, korrumpálná. Mert nekik meg az az érdekük.
Szóval, kedves tiszás embertársam! Köszönd meg szépen a magyar elhárításnak, hogy jól végzik a munkájukat!