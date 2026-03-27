Kedves tiszás embertársam! Nincs olyan, hogy jó külföldi kém!

Három magyar fickóról már tudunk, aki valamelyik külföldi titkosszolgálatnak dolgozik Magyar Péter és a Tisza Párt érdekében. Az újságíró fedőfoglalkozásával védekező Panyi Szabolcsról és a Tisza két informatikusáról. Az elsőt most hagyjuk, ő annyira öntelt és kevély volt, annyira vágyta az elismerést, hogy magára tett terhelőt, amikor nyilvánosságra hozta a tartótisztjétől kapott külügyminiszteri beszélgetés leiratát. Illetve egy megjegyzés csak. Régi kollégánk, a posztszovjet világot jól ismerő Aristo mondta mindig, hogy újságírókat a legkönnyebb beszervezni kémnek, mert azok egytől egyig hiú, pénzéhes és becstelen alakok.

A valóságban így néznek ki a kémek.

A Tisza Párt két informatikusa már érdekesebb jelenség. Minden jel szerint ők klasszikus módon beszivárogtak a pártba. Magyar Péter színre lépése előtt két évvel szervezte be őket az ukrán titkosszolgálat, méghozzá elég egyértelműen. Nem védekezhetnek azzal, hogy nem tudták, kinek dolgoztak, hiszen a NATO Kooperatív Kibervédelmi Kiválóság Központja nem Tallinban van, ahol őket kiképezték, hanem Vilniusban.

Amikor színre lépett Magyar Péter, akkor megkapták az utasítást, hogy csatlakozzanak a frissen feltűnt ellenzéki erőhöz mint informatikusok. Klasszikus módon beszivárogtak abban az ellenzéki pártba, amit akkor még csak az Orbán-kormány első számú kihívójának jelöltek ki a szokásos gyanúsítottak.

Hogy a gyogyósok, a szektások és a csökkent értelmű gyermekek is értsék: az ukrán titkosszolgálat beszivárgott egy frissen megalakult politikai formációba, hogy ott az ukrán érdekek érvényesítéséért dolgozzanak.

Persze, előfordul, hogy két ország érdekei egybevágnak. Mondjuk az észt, a kínai, a török, a brit és a magyar szolgálatok egyaránt dolgoztak, dolgoznak az Iszlám Állam világban szétszóródott terroristáinak beazonosításán és likvidálásán. De ez nem jelenti azt, hogy bármelyik idegen ország szolgálata Magyarországon a magyar érdekekért dolgozna. Nem azért kapják ugyanis a fizetésüket. Azért dolgoznak, hogy a küldő állam érdekét képviseljék, amik pedig legtöbbször pont ellentétesek a miénkkel. Ez ennyire egyszerű.