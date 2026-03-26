Kémek és verőemberek már betárazva – Így készül a színes forradalom

Panyi Szabolcs kémtevékenysége nem igazán lepett meg senkit. Az sem, hogy melyik szolgálat számára végezte ezt (spoiler: a német). Az is köztudott, hogy nem ő az egyetlen idegen ügynö a baloldalon. Ahogy most már arról szóló információink is vanna, hogyan képzik ki azokat, akik a választás utáni színes forradalom erőszakossá tételét kapták feladatul.

Orbán Anita és Panyi Szabolcs – a kémbotrány főszereplői

Ha visszaugrunk az időben az urán színes forradalmakig, akkor láthatjuk a tendenciát: az első is "akciódús" volt, de még véráldozat nélküli. Miután sikerre vitték, pár évvel később visszakerült a hatalomba Janukovics, és a második megdöntéséhez már be ellett vetniük a hamis zászlós támadásokat: a tömegbe lőttek, megöltek tüntetőket. A másodi Majdan így már jóval sikeresebb is lett.

Kémek mellé verőfiúk

Nálunk már egy jóideje teljesen nyilvánosan megy az idegen szolgálatok beavatkozása. A kétharmadokal azonban sikeresen kitudtuk védeni a csicskamajdanozásra tett kísérleteiket 2018-ban és 2022-ben is. A globalista hálózat most jutott el arra a pontra, hogy nálunk is bevesse az erőszakszerveiz.

Ezek első számú képviselője az Antifa. A Hammerbande budapesti terrorakciója volt az első lépés, de itt nem adtk fel. Jelenleg is zajlik az SZBU által olyan csoportok kiképzése, akiknek az lesz a feladata, hogy lángba borítsa Budapest utcáit, miután a Tisza elveszti a választást. A képzést azért az SZBU vállalta magára, mert nekik van ebben gyakorlatuk.

De nincsenek benne egyedül. Az elmúlt év szerbiai zavargásaiban az Otpor maradéka is új erőt kapott, s hogy eltereljék a figyelmet a kiképzőtáboraikról, ezért azokat jelenleg tőlük bérlik. Újvidék környékén például. De természetesen Németországban is elindulta a forradalmár tanfolyam. Ott az ukrán hatóságok koordinálásával és az Antifa segítségével készítik elő a rohamcsapatokat.

Hogy mindezt honnan tudjuk? Onnan, hogy ezek a szervezetek teljesen ostobák, és a kémjeik minden bizalmas információt elkotyognak. Hogy mindezt hogyan akadályozhatjuk meg? Egy minden eddiginél nagyobb kétharmaddal.