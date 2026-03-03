Bevetették Ukrajna ellen a Lölő-1 magyar kémműholdat

A Politico által megszólaltatott, név nélkül nyilatkozó uniós diplomata szerint alapvető probléma, hogy a magyar kémműholdba nem telepítették a fékek és ellensúlyok rendszerét. Az eszközt ráadásul úgynevezett Patrióta típusú torzítólencsével szerelték fel.

Akcióban a magyar kémműhold!

A Telex információi szerint a kémműholdat a gödi akkumulátorgyárban szerelték össze egy orosz metrókocsi átalakításával. Utóbbit a gyár tetején található fekete porból vett minta is igazolja. A portál hivatkozik arra a Magyar Péter által megosztott, rejtettkamerás felvételre is, amelyen az látszik, ahogy a kémműholdat az ellenőrzés idejére áttolják a kisszobába.

Cáfolták, tehát elismerték a kémműhold létezését

Szintén a Telex független hírportál szerezte meg azt a magyar külügyi szerverekről származó dokumentációt, amely szerint a műholdképeket valójában az orosz titkosszolgálat juttatta el a magyar félhez, a fekete-fehér felvételeket pedig utóbb maga Orbán Viktor színezte ki az ATV stúdiójában adott interjúja közben. A hírportál információira hivatkozva Csuhaj Ildikó sajtótájékoztató keretében kérdezte a közmédia részéről Szijjártó Péter külgazdasági-, és külügyminisztert, aki határozott cáfolatával ismerte be a magyar űreszköz létezését.

Gázszerelőnek álcázták a radarképen

A Politico hivatkozik Hadházy Ákos független országgyűlési képviselőre is, aki úgy tudja, a kémműholdat a felcsúti zebratelepnek álcázott kilövőállomás segítségével juttatták földkörüli pályára. A portál tényfeltáró cikkében szintén megszólal az Európai Űrügynökség egyik munkatársa, aki szerint a radarképeken gázszerelőt formáló objektumot mindeddig azért nem tekintették veszélyesnek, mivel azt egy eltévedt karbantartóegységnek vélték.