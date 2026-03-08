Többnyire békés fideszesre lövés?

A történetben a csavar, hogy nagyjából akkor, amikor kijött a hír a szentendrei lövésről, Magyar Péter azt találta kiírni a Facebook-oldalára, hogy a TISZA „békében, derűs emberek tömegeivel készül a rendszerváltásra”. Tette ezt úgy, hogy a szentendrei eset előtt nem sokkal Budapesten vertek össze egy fideszes aktivistát, aki azt merte szóvá tenni, hogy a támadó miért tépkedi le a fideszes plakátokat.

Lövés után derűs rendszerváltás?

Többnyire békésen zajlott a lövés?

Magyar Péter derűs emberekkel kapcsolatos bejegyzése körülbelül olyan, mint amikor George Floyd halála miatt Amerikában lángoltak a városok, és a CNN műsorvezetője a káosz közepén állva beközölte, hogy ez egy „nagyjából békés tüntetés”. Akkor azt hittük, hogy velünk nem fordulhat elő, hogy valaki ekkorát hazudjon az arcunkba, és ennyire hülyének nézzen minket, de úgy látszik, tévedtünk.

A különbség az, hogy míg a CNN műsorvezetője megrendelésre nem említette, hogy nagy a baj, Magyar Péter maga hozta be a hergelés és a gyűlölet kultúráját Magyarországra, mert az elejétől fogva tudta, hogy békésen, „szakmai” alapon soha nem fog tudni labdába rúgni.

A helyzet annyiban változott azóta, hogy bár labdába rúgni most sem tud, viszont olyan mély sérüléseket okozott egy jól körülhatárolható csoport lelki világában, hogy ember nem tudja megmondani, mennyi idő kell majd a regenerálódáshoz.

A napokban a Bütyök Péter egyébként kiírta azt is, hogy történelmet fog írni, vagy valami ilyesmit.

Hát elárulom neki, hogy már írt történelmet, mégpedig arról, hogy hogyan kell magyart a magyar ellen uszítani.

Április 12-én meg legfeljebb az fog történni, hogy történelmileg megy Petike a süllyesztőbe, magányosan és vesztesen, ahogy ő egyébként mindig is élt.

A romokat meg majd szokás szerint mi eltakarítjuk a kommunista horda után.