Magyar Péter: “nem fogjuk bántani azokat, akik nem ránk szavaztak” - Ezen álljunk meg egy pillanatra

Milyen jó, hogy ilyen jóságos és kegyes ez a drága szektavezér, hogy megígéri, hatalomra jutása esetén nem fog bántódása esni azoknak, akik merészelnek önálló gondolatok mentén élni, akik az elmúlt években merészelték a szabad, demokrácia adta akaratukat érvényesíteni. Persze, ha azt nézzük, hogy Magyar Péter minden második percben meghazudtolja saját magát, akkor azért mégis felmerül bennünk némi kétség, hogy az ellenzék aktuális messiása egy választás előtt, vajon miért tartja indokoltnak, hogy ilyen kijelentéseket tegyen?

Az előző messiásokban legalább annyi volt, hogy volt aki “csak” politikai ellenfelei bebörtönzését ígérte, legutóbb már az önálló gondolatokat megfogalmazni merő újságírók, publicisták földönfutóvá tételéről szónokoltak, de a mostani vezér már nem köntörfalaz, ő meg a szektája mindenkit bűnösnek kiállt ki, aki él a szavazati jogával és a saját gondolatai érvényesítése mellett voksol, avagy nem birkatempóban ikszel egy jólfésült diktátorra, hanem legalább elgondolkozik a döntésének súlyán. Na ez az emberfajta a szekta és a szektavezér szerint veszélyes, ezért első körben minimum egy billogért kiállt. Aztán majd meglátjuk a többit. A szektások elődei már kitalálták a módszert, jön majd a vagyonelkobzás, a megalázás, a zsarolás, a kínzás, a megtörés és a bebörtönzés. Hogy így büntessék meg azokat, akik nem hódolnak be az új messiásnak. És igen, mindezt pont abból szűröm le, hogy Magyar Péternek a választási kampányban ilyen kijelentéseket kell tennie.

Magyar Péter mindenkit fenyeget, avagy a szektától senki nincs biztonságban

A szektát ugyanis sikerült már annyira behergelni virtuálisan, hogy ezek a bíróság előtt akarnak látni szavazópolgárokat a döntésük, véleményük miatt. Nem egy ilyen fenyegetéssel találkozik az ember nap mint nap. Ezért a szektavezér most hárít, de valójában ő is tudja, ha a szektájával többségbe kerülnek, akkor ebben az országban csak nagyon sokára lesz újra békesség és nyugalom. Valószínűleg ez a hergelés is részese annak a brüsszeli forgatókönyvnek, amellyel egy budapesti Majdant készítenek elő, de erről részletesebben a kommentek közé linkelt videóban hallgathattok meg gondolatokat.