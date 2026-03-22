A Tisza viszont most más. Itt a látszat tényleg mindent visz. Itt a rendezvények koreográfiájára gondosan ügyelnek, biztos vagyok benne, hogy Magyar Péter fejét a plakátokon legalább 36 órán keresztül csinosították ki tökéletesre, hogy az oszlopokon ne az a karikás szemű, püffedt arcú, másfél év alatt vagy tíz évet öregedett arc nézzen vissza ránk, akit a tévé interjúkban látunk, hanem egy kisimult sugar daddy, akit a tájékozatlan fanatikus szavazópolgár még önként el is kísérne a dubaji lakásába, ha szépen kérné.

Így tetteti magát Magyar Péter és a Tisza-szekta büszke magyarnak / Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

Magyar Péterben és a Tiszában egy csepp magyarság nincs

Írásom elején hoztam két példát azokról, akik a színjáték részesei ugyan, de a Tisza mögött álló okosok valójában még statisztaként sem alkalmaznák őket, ha megtehetnék. Ugyanis ők azok, akik alkotják a tömeget a filmhez, mégis ők azok, akik a valódi arcát is megmutatják az egész színjátéknak. A Tisza szavazói mögött ugyanis semmilyen nemzeti érzelem, semmilyen valós jövőkép, semmilyen konkrét érvkészlet nincsen az O1G-n kívül. Ez tartja össze őket, semmi más. Csakhogy ha álmuk véletlenül tényleg megvalósul, és Orbánt leváltják, akkor már semmi nem lesz, ami összefogja őket és jön a rideg valóság. Hogy valójában az O1G-n kívül fogalmuk sincs, hogy mit akarnak, fogalmuk sincs arról, hogy mit hogyan kell megtenni, fogalmuk sincs arról, hogy nekik valójában mi lenne jó.

A tiszás propagandára ráfüggött ember már nem tudja elképzelni az életét O1G és gyűlölet nélkül. És ezt minden adandó alkalommal közli is a nyilvánossággal. Ezért csinál 6 álprofilt, hogy mindegyikkel lájkolja az új messiást és röhögje ki Orbánt, ezért megy el Péter minden rendezvényére és ezért hajlandó most magát büszke magyarnak tettetni.

Meglátásom szerint tehát azt aktuális ellenzéki bagázsnak megint a közönsége lesz a veszte. Akik bizony mind ugyanazok a gyűlölködők, akik 2022-ben és 2018-ban sem akartak semmi mást az élettől, csak azt, hogy ártsanak olyan embereknek, akik náluk ügyesebbek, szorgalmasabbak és többre viszik az életben, mert nem null huszonnégy a gyűlölködéssel és a mások hibáztatásával vannak elfoglalva, hanem a saját életük építésével. És ezért nem fognak most sem nyerni. Én szóltam.