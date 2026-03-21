Merz hivatalosan is a világ legbunkóbb némete

A németeknek két mániája van, amiről nem lehet tartósan lebeszélni őket. Az egyik a birodalomépítés, a másik a fajelmélet aktuális permutációja – a lényeg, hogy ők valami változó mentén szebbek, okosabbak és mások pénzére érdemlegesebbek, mint a mások. Birodalmat most éppen Európai Uniónak keresztelve építenek, aminek része a többi állam szavazati jogának és gazdasági erejének elvonása, illetve a keleti hódítás, amit meg Ukrajnának neveznek. Az übermenschkedést, a felsőbbrendűséget pedig az erkölcsi fölényükben találták meg, ők jobb emberek, mint bárki más, hiszen a migránsokat is befogadták, a klímát is megmentették és ők támogatják legjobban Ukrajnát. Ezért a kontinens pénzzel tartozik nekik, ki kell mutatnunk a hála mellett a tiszteletünket is.

Merz német birodalmat épít Ursula főnővér segítségével, és amiben ők ketten megállapodnak, az mindenki más számára kötelező.

Merz szerint a magyarok botok a küllők között

Ezeknek a terveknek, a birodalomépítésnek és a pénzszerzésnek tesz Orbán rendszeresen keresztbe. A 90 milliárdnak, amit az európai állampolgárok, az európai állampolgárok gyermekei és az európai állampolgárok unokái dobtak össze Ukrajnának, a legjelentősebb haszonélvezője Németország volna. Nemcsak a kontinensen ide-oda kóválygó aranykonvojok miatt, amikkel megtömik az önfeledten ukránbarát politikusok zsebét, hanem a német hadiipar miatt. Mert valakinek mégiscsak le kell gyártani azokat a túlárazott, ám roppant modern fegyvereket Ukrajnába, amivel oroszokat ölhetnek, amiért azok az olcsóbb, kevésbé modern, de tömegével gyártott fegyvereikkel ukránokat ölnek.

Margarethe hadművelet

Magyarország német megszállása 1944. március 19-én kezdődött, az Operation Margarethe keretében. Hazánk katonai megszállásának terve már 1940-ben felmerült a német hadvezetés részéről, mivel kevesellték a világháborúhoz történő hozzájárulásunkat. 4 évig el tudtuk kerülni a legrosszabbat, de március 19-én megindultak ellenünk.

A vicc úgy szólt, hogy ha ellenállunk, akkor két nap, ha nem állunk ellen, akkor két hónap, mert mindenhol meg kell állniuk fogadni az ünneplő tömeget. Ezt csak azért kellett leírni, mert ‘44-ben is tele voltunk tiszásokkal. Csak akkor nyilasoknak nevezték őket. A kiugrási kísérletünket ezzel csírájába fojtották.