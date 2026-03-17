Európa sorsközösség, tehát a Fejlettnyugat hibáiért Magyarországnak kell felelnie

Az Európai Bizottság egy semmilyen értelmezhetetlen cél felé nem tartó, de már a hitelfölvételig eladósító gazdasági szakadék fölé lavírozta az Európai Uniót. Most, a német külügyminiszter kioktatásából megtudhattuk, hogy az összes hibájukért Magyarországnak is kötelessége vállalni a következményeket. Hiszen Európa sorsközösség...
Eddig is sejthető volt, hogy Zelenszkij nagyképű üzengetései mögött Brüsszel, meg egynémely nyugati nagyhatalom, különösen a német állhat, hiszen fejlettnyugaton valamiért nem örülnek annak, ha Magyarországnak jól megy. Orbán Viktor kormánya alatt egyszerűen nem mehet jól a magyarok dolga. El is vették az uniós forrásokat (Kollár Kinga külön örült, hogy kórházakat is), napi százmilliós bírságokkal sújtottak, és most az olcsó orosz energiától is leválasztanának.

német Brüsszel, 2026. február 23.Johann Wadephul német külügyminiszter a sajtó képviselőinek nyilatkozik az EU-tagországok külügyminiszteri találkozója előtt Brüsszelben 2026. február 23-án.MTI/AP/Virginia Mayo
A német külügyminiszter megmondta, mit kell nekünk csinálni

Ami bár nem váratlan, de azért nevezzük diplomáciai értelemben szokatlannak, hogy a fejlettnyugat megunt Zelenszkijen keresztül üzengetni. Legújabban a német külügyminiszter veszítette el a türelmét és minden méltóságát. És az uniós külügyminiszterek brüsszeli csúcstalálkozóján nekiállt fenyegetőzni meg parancsolgatni. Valamiért a német külügyminiszter úgy gondolta, hogy ezt a magyarokkal szemben megengedheti magának. Pedig nyilván nem.

Az esetről Szijjártó Péter külgazdasági-, és külügyminiszter számolt be egy Facebook-videóban, amelyet a megbeszélések szünetében sebtiben készített. Valószínűleg azért, mert még őt is váratlanul érte, hogy ilyen nyíltan és mindenfajta szégyenérzet nélkül, szemtől-szemben követelje tőle egy német diplomata, hogy márpedig Magyarország azonnal mondjon le minden nemzeti érdekéről.

A német külügyminiszter elmondta, hogy Ukrajna fontosabb, mint Magyarország. Még a magyaroknak is. 

Szóval, ez a Johann Wadephul nevű német ember a többi európai külügyminiszter jelenlétében nekiállt kioktatni a magyar külügyminisztert. Hogy Európában Ukrajna az első. Ukrajna érdekei fontosabbak, mint Magyarországé. Johann Wadephul elvárta a magyaroktól, hogy viseljék el, hogy az ukránok elzárták előlük az olajat, tűrjék az olajblokádot. Emellett ráadásul a magyarokat kötelezte arra, hogy fogadják el a huszonszázadik Oroszország elleni szankciós csomagot. Mert ha nem, akkor annak Johann Wadephul szerint súlyos következményei lesznek. Egy német súlyos következményekkel fenyeget, miközben belügyi kérdésekben utasításokat oszt. Volt már ilyen a történelemben, de többet nem lesz. 

Normális esetben a német külügyminiszter az ukránokat fenyegetné, hogy aki az Európai Unióba igyekszik, az talán ne lehetetlenítse el egy tagállam energiaellátását. Ráadásul egy olyan tagállamét, amelynek az áramellátására meg szükségük van. 

Önsorsrontó halálkultusz

Nem is az a baj, hogy a német külügyér bennünket fenyegetett az ukránok helyett, mert egy Johann Wadephultól nyilvánvalóan nem rezzenünk össze. A baj azzal van, hogy a magyar ellenzék jelenlegi vezetője minden gondolkodás nélkül csapná össze a bokáját Wadephul előtt, és már hajtaná is végre a parancsát. Kritikátlanul. 

  • Pedig mi lapul meg Wadephul keménykedése mögött? 

Az a csak Németország számára kellemetlen tény, hogy hagyták az ukránoknak felrobbantani az Északi Áramlatot. Hagyták, hogy valami különös halálkultusztól ösztönözve leváljanak az olcsó orosz energiahordozókról, hagyták padlóra küldeni a gazdaságukat. És most a németek nem bírják elviselni, ha másoknak könnyebb, meg jobb. Ezért most mindenkit magukkal akarnak rántani. Európa sorsközösség. Az elhibázott német döntésekért mindenki másnak is felelniük kell. Szijjártó Péternek is. Az egész Magyarországnak is. Wadephul megmondta:

Fogadjuk el, hogy a magyar emberek érdekei másodlagosak. Ezt a németek eldönthetik, és a németek úgy döntöttek, hogy az ukránok fontosabbak a magyaroknál. 

Talán Wadephul nem éri, de itt nem csak egy határt lépett át, hanem egy vörös vonalat. A német kormány magyarázattal tartozik az egész Magyarországnak. Illetve minden más kormány is, amelynek képviselői végighallgatták Wadephul kirohanását, és azonnal nem határolódtak el tőle...

 

SusánszkyMátyásavatar
Szerző:Susánszky Mátyás
