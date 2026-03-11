Összeesküvés-elméletekkel próbálkozik Magyar Péter

Azt ugye már tapasztaltuk, egy szimpla szobabelső látványa elég volt, hozzá, hogy Magyar Péter emlékezete aktivizálódjon, a Tisza Párt vezére elég aktív életet élt korábban a saját bevallása szerint is. A drog nem fogyasztás pedig kisebb-nagyobb emlékezetkieséseket okozott nála, ezért nem tudja teljes erővel cáfolni a csúnya összeesküvés-elméleteket. Nem olyan egyszerű emlékezni arra, hogy valami nem történt meg.

Magyar Péter szerint talán már az is összeesküvés volt, hogy nem ő lett miniszter, hanem a felesége. Fotó: Máthé Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

Legalább az az összeesküvés még nem merült fel, hogy nem csak az ügynökök oroszok, hanem az AI is

A Tisza miniszterelnök-jelöltje amúgy sincs jó formában, a Magyarországon mélyszegénységben élők számát például alkalomadtán, helyszíntől és hangulattól függően nyilván, párszázezer és négymillió közé tette ötletszerűen. Hát nem mindegy ugyebár.

Ez pedig részlet az egyik keddi Facebook posztjából:

A hozzánk eljutó információk szerint ott indítják az akciót. Már 14 mesterséges intelligenciával hamisított hazug lejárató videó van bekészítve a TISZA jelöltjéről és a családtagjairól. A videókat kamuprofilokról fogják hirdetni több tízmillió forintért. Felszólítom Orbán Viktort, hogy haladéktalanul állítsa le a tervezett választási csalássorozatot és utasítsa ki Magyarországról az orosz ügynököket. Már most jelzem, hogy április 12. után mindenki bíróság előtt fog felelni, aki részt vett ezekben a bűncselekményekben.

És mindez Gödön és környékén történik természetesen, ahol egyébként már mindenki meghalt az akkumulátorgyártás miatt. Tudja az állítólagos lejárató videók számát, azt, hogy a családtagok is érintettek lesznek, ahogy azt is, hogy nyilván kamuprofilok is lesznek az ügyben, akik hirdetnek majd millió forintokért. Aztán természetesen Orbán Viktor és mindenki le lesz csukva.

Csodálatos dolog a fantázia. Olyan ez, mint amikor az iskolában néhány feldobott fogalom és név felhasználásával kellett történeteket írni. Kamuprofil, mesterséges intelligencia, orosz ügynök, ezt dobta a gép. Az önmerénylet ezúttal kimaradt, mert az rosszul cseng, amióta Zelenszkij hívószavára egy rakás ukrán banderista kezdett el tervezgetni egy magyarországi csoportos látogatást. Csak azzal vigasztalhatjuk magunk, hogy ezeknek az uraknak Moszkva elfoglalásának a terve is ott van már a táskájukban. Miránk majd csak a bizonyos végső győzelem után kerítenek sort, feltéve ha Magyar Péter túléli az AI videókat, meg az orosz ügynököket és nem nyeri meg a választásokat április 12-én.