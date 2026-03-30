Pánikban Magyar Péter, balhézni küldi a zsoldosait

Tényleg érthetetlen, hogy mi történik a tiszás agytrösztöknél, taktikailag sem érthető, hogy mit akar bizonyítani Magyar Péter azzal, hogy balhét generál Orbán Viktor minden egyes országjárásán. Züllött, bódult és agresszív alakokat verbuvál a Tisza Párt, akik kötözködnek, ordibálnak és félelmet próbálnak kelteni az emberekben. Békéscsabán odáig süllyedt a szektavezér, hogy középiskolásokat toborzott, hogy fújoljanak és sípoljanak Orbán Viktor beszéde alatt. Persze, tudjuk, hogy mire megy ki a játék. A pannon Caligula érzi, hogy szorul a hurok, így teszteli a hordát, hogy ha majd a hatalmas hazugságok ellenére tiszás bukta lesz április 12-én, minél nagyobb balhét tudjon csinálni. Más értelme nincs ennek, hiszen a mostani balhékkal csak azt mutatja meg az országnak, hogy a gyűlöleten és vérszomjon kívül nincs benne más. Vagy ekkora a pánik, hogy már mindent megpróbál?

Pánik Peti már csak az agresszióban bízik.

Pánikban a Szeretetország csürhéje

Ilyenkor igazán veszélyes a szabadjára engedett tiszás. Provokálnak, ha kell ütnek is, dulakodnak és közben pofátlanul arról beszélnek, hogy Orbán Viktor csinálja a balhét. Ilyen eszement és értelmetlen hazugságokra még Gyurcsány Ferenc is nagyot csettintene, Magyar Péter azonban mindenkit leköröz gyűlölködésben, káoszcsinálásban és a belőle áradó mély üresség közvetítésében. Az ukránokkal történő lepaktálás, a minket fenyegető Zelenszkij és Magyar Péter szövetsége most már nem nyílt titok, hanem maga a köztünk élő valóság. Az eszközökben nem válogatnak a tiszások, ezt láthatóan megtanulták ukrán partnereiktől, ahogy a gátlástalan hazudozást és akarnokságot is. Egy nagy bibi van: ez itt nem Ukrajna, a magyarok sosem voltak vevők az ilyen agresszív nyomásgyakorlásra és tanácsköztársasági megfélemlítésre, nekünk nincs szükségünk proletárforradalomra és bolsevik hatalomátvételre. Ezt jobb, ha megtanulja Magyar Péter, a sleppje és a fizetett verőemberei, valamint a sötét odúkból előbújó bajkeverők, akik pont egy ilyen labilis méregzsákra vártak, mint a Tisza Párt elnöke. Ez sosem lesz az ő országuk, menjenek a külföldi gazdáik után.