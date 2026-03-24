A Panyi Szabolcs-paradoxon

Panyi Szabolcs, a temus oknyomozó egy kiszivárgott hangfelvételen nemcsak azzal hencegett állítólagos forrásának, hogy ő volt az, aki Szijjártó Péter telefonszámát kiszolgáltatta egy másik ország titkosszolgálatának, hanem, hogy közeli munkakapcsolatban áll Orbán Anitával. Azt is elmeséli Panyi, hogy még Orbán Anita fideszes idejéből volt az ismeretség, mivel kampánycsapatának volt az egyik tagja. Azóta pedig olyan bizalmi viszony alakult ki közöttük, hogy Panyi olyan helyzetbe került, hogy a Tisza hatalomrakerülése esetén ő javasolhatja majd a külügyminiszter Orbán Anitának, hogy kit vegyenek fel, kit tartsanak meg és kit rúgjanak ki a minisztériumból.

Panyi Szabolcs, maga a paradoxon

Orbán Anita is csakhamar megérkezett a válasszal a Facebook-on, ahol sorrendben a következőket állította. Először is, hogy Panyi saját szavai valójában az orbáni propaganda hazugságai. Aztán azt is hozzátette, hogy igazából Szijjártó Péter az orosz kém, és erre kellene koncentrálni. Majd kitért arra, hogy valójában ő sohasem ismerte a Panyi Szabolcsot, mert csak szó volt róla valamikor, hogy tagja lesz a kampánycsapatának. És, különben is, az már régen volt, és ha azóta találkozott is az ismeretlen Panyi Szabolccsal, akkor is csak futólag, talán, ha egyszer-kétszer, és akkor sem minisztériumi ügyekről és politikai tervekről konspiráltak, hanem a nyárialma metszési fortélyairól.

Panyi Szabolcs magas labdáját nem érdemes lecsapni

Orbán Anita reakciója ugyanakkor egy nemvárt problémát vet fel. Ezt nevezhetjük a Panyi Szabolcs-paradoxonnak. A dilemma csak első hallásra egyszerű, miszerint most vagy igazat mond Panyi Szabolcs (márpedig elismerte, hogy azok az ő saját szavai azon a felvételen), vagy pediglen hazudik.

Mert, ha igazat mond Panyi Szabolcs, abból az következik, hogy ő valójában nem egy oknyomozó újságíró, hanem egy beszervezett ügynök, akinek a legnagyobb természetességgel passzolják át a politikai nagyágyúk lehallgatott telefonbeszélgetéseit idegen országok titkosszolgálatai. Ha igaz, amit Panyi Szabolcs mond, akkor ő valójában nem oknyomozó riporter, hanem a politikába is becsatornázott ügynök, aki meghatározhatja egy minisztérium személyi összetételét, bizonyos elvárt kritériumok mentén. Ha igaz, amit Panyi Szabolcs állít, akkor őt már fideszes idejében ráállították Orbán Anitára, a kapcsolat pedig azóta is fennmaradt.

Ellenben, ha nem igaz, amit Panyi Szabolcs állít, abból az következik, hogy ő valójában nem oknyomozó újságíró, minden díja és elismerése dacára. Hanem egy hazugságokkal, bennfentességgel, kitalált történetekkel házaló csaló.