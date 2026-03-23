Szeretetország ukrán mesterlövésszel

Ahogy közeledünk az április 12-i országgyűlési választásokhoz, úgy mutatja ki egyre inkább a foga fehérjét a tiszás csőcselék. Sajnos nem nagyon lehet mást mondani olyan emberszabású lényekre, akik Szeretetországról hadoválnak, de közben véres nyálat köpködve virtuálisan halált osztogatnak. Szerintük diktatúra van az országban, de mégis nyíltan uszítanak gyilkosságra, és mindezt meg is tehetik. Ha valóban diktatúrában élnénk, ennek a töredékéért is olyan következményekkel szembesülhetnének, mint amit ezek a senkiháziak kívánnak másnak.

A tiszásoknál gyűlölettel és gyilkossággal épül a Szeretetország.

Szeretetország ukrán mesterlövészekkel építve

Ahogy látszik Orbán Viktor országjárása során, hogy simán lekörözi a zsebmessiást, a gyűlölettől eltorzuló tiszás vicsor egyre félelmetesebb. Legutóbb az egyik közösségi oldalon a legaktívabb tiszás csoportok egyikében célkeresztet rajzoltak Orbán Viktor fejére, a remek ötletet követően pedig elszabadult a pokol. Volt ott minden, nem is sorolom, csupán egy aljasságot emelek ki. Az egyik söpredék alak azt írta a szeretetországbeliek nagy örömére, hogy ukrán mesterlövészt kell küldeni Orbán Viktorra. Gondoljatok bele, hogy micsoda felhergelt csőcselék ez. Magyarul ír, magyarul beszél, Magyarországon él, de nem nevezném magyarnak azt, aki a nemzetünket megvető, megszállni és elfoglalni akaró ukrán maffiaállamnak nyalja a talpát, és tőlük kér segítséget a magyar miniszterelnök megölésére. Miféle emberek ezek? Nem beszélve arról, hogy az ilyen üzenetek elképesztően veszélyesek és károsak abból a szempontból is, hogy egy-két labilis őrültnek pont hasonló biztatás kell ahhoz, hogy fegyvert ragadjon. Nem kell Charlie Kirk példáját emlegetnünk, ugye? Vagy a Donald Trump és Robert Fico elleni merényleteket, de akár Bolsonaro is eszünkbe juthat, akit életveszélyesen megszúrtak néhány éve. Nem kérünk ebből az aljas, tanácsköztársasági tempóból, nem hagyjuk magunkat megfélemlíteni. Takarítsuk el ezt a tiszás söpredéket a hatalom közeléből is, a nemzetünk sorsa múlik ezen.