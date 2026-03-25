Miért gyűlöli az ellenzék Szijjártó Pétert?

Megértem a Telex, a 444.hu, a 24.hu, a HVG bértollnokainak fájdalmát, az ő hívásukat még Magyar Péter sajtósa sem fogadja, sőt a saját anyukájuk is kinyomja őket időnként. A 12 éve külügyminiszter Szijjártó Péter elleni végtelenül primitív támadás mögött persze egyszerre sok érdek sejlik fel.

A képen jobbra Szijjártó Péter, balra pedig Szergej Lavrov orosz külügyminiszter, az ő országának 6000 atombombája van. Fotó: - / MTI/EPA/Az orosz külügyminisztérium

Szijjártó Péter a következő négy évben is külügyminiszter lesz

A Tisza Párt mögött álló erők egyre inkább kezdik beárazni az ellenzéki párt egyre nagyobbnak jósolható vereségét. A kampány már nem a szavazatszerzésről, hanem az ellenzéki törzsszavazók aktivitásának fenntartásáról szól a Tisza számára. Szijjártó Péter a Fidesz és a kormány egyik erős embere, népszerű, az ukránpárti sajtó vádjain csak nevet még az a bizonytalan szavazó is, aki még nem döntött. Ez a támadás nem a jelenlegi külügyminiszternek szól, hanem a jövendőnek, hátha sikerül annyi sarat dobálni rá, hogy a következő négy évben a mozgástere csökken valamennyire. Persze ez hiú remény, az EU államainak külügyminiszterei általában percemberkék, sokszor olyan karrierpolitikusok, akinek fogalmuk sincs a diplomáciáról és főleg arról hogy az EU-n kívül hogyan működik a diplomácia és a világ.

Tetszenek emlékezni Annalenára? Német külügyminiszter volt a szerencsétlen, és ahogy a koalíciós politika juttatta a külügyminiszteri székbe, úgy az is tartotta ott, nem tudott annyira hülye lenni, hogy lecseréljék. Szijjártó Péter hosszútávon művelt szakmaként tekint a külügyminiszterségre, míg a többiek az EU-ban nagyrészt karrierállomásnak és eleve tudják is, hogy a politikai stabilitás hiánya miatt maximum egy ciklust húzhatnak ki ebben a pozícióban. Pedig ez is tapasztalati szakma, a kapcsolatok emberek között épülnek fel, és a következő outsidernek mindent előröl kell kezdenie. És nekünk is lehetne Annalenánk, ha nem figyelünk.

És ezért is érdemes lehallgatni Szijjártó Pétert, a külügyminiszter más diplomatákkal folytatott telefonbeszélgetéseiből olyan tudásmorzsákat lehet kicsemegézni, amelyeket máshonnan nem lehet megszerezni. De persze a nyugati, velünk szemben a függetlenségünk megvédése miatt ellenséges szolgálatok a megszerezhető információk alapján egyszerűen csak ártani akarnak nekünk magyaroknak, az országnak.