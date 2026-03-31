Itt a vissza nem térő alkalom, hogy a Tisza bebizonyíthassa, Magyarország zsarolható

A legtöbb túszejtős, robbantós, terroristás, emberrablós amerikai film csúcspontja, amikor a történet eljut a morális dilemmáig, miszerint szabad -e a megzsaroltnak fizetni. A válasz természetesen egyértelmű, amit általában egy viharvert tábornok mond bele a kamerába: az Egyesült Államok nem enged a terroristáknak, nem hagyja magát zsarolni. Innen aztán a cselekmény úgy folytatódik, hogy az antagonisták akár fizetnek nekik végül, akár nem, mindenképpen fel akarják robbantani azt a bombát, mindenképpen meg akarják ölni a túszaikat. Általánosságban, mindenképpen be akarják teljesíteni a bosszújukat. Ezt azonban, legalábbis a filmek hősei végül megakadályozzák.

Értük a Tisza lemondana egy kis szuvereniátsról; fotó: Ronald Wittek / MTI/EPA

A zsarolásnak tehát nem célszerű engedni, mert a zsaroló valós szándékain mindez mit sem változtat. Sőt, alkalmasint felbátorítja magát a zsarolót, vagy másokat is zsarolásra ösztönöz. Ugyanakkor, ha kiderül, hogy a zsarolás mégsem éri el a célját, akkor szokott olyan pánik eluralkodni, amelyről mostanság a brüsszeli propagandaportál Politico cikkezik. Miszerint válságforgatókönyvek készülnek arra az esetre, ha mégiscsak a Fidesz-KDNP nyeri meg az áprilisi választásokat.

Merthogy Brüsszel az elmúlt években számtalan furfangos módon zsarolja Magyarországot. Napi egymillió euróval például, amiért védi Európa határait. Brüsszel szerint ezt nem kellene. De, zsarolj az uniós források visszatartásával, amiért nálunk az apa férfi, az anya meg nő, és a gyermekek felvilágosítása is rájuk van bízva, nem pedig tündérkeruhába öltözött szakállas, negyvenes pasikra. Az egyik legalantasabb zsarolási módszer, ha Magyarországon nem épülhetnek kórházak, mert attól majd az ellenzéknek kedvezően a magyarok rosszul érzik magukat. De, az is inkább szánalomkeltő, hogy a magyar hallgatókat az Erasmus-program befagyasztásával akarták manipulatív módon elzárni a külföldön való tanulás lehetőségétől. És, még sorolhatnánk...

Ahogy a Tisza pártban mondogatják, csak egy kis szuverenitásról kell lemondani

Jelenleg azonban, és ez a brüsszeli pánikon is látszik, még korántsem biztos, hogy bejön Ursula von der Leyenék számítása. Ha ugyanis mégis a polgári kormány nyeri a választást, úgy a következő hétéves uniós költségvetési ciklus tervezetének elfogadásához ki kell egyezniük Orbán Viktorral. Akkor majd be fog érni az a következetes kiállás Brüsszel zsarolásával szemben, amit, valljuk be, megszenvedett a magyar gazdaság. Megszenvedtük, kibírtuk, most jöhet a visszatérés a normalitás talajára, jöhet a pénz, és miénk lehet az erkölcsi győzelem is. És a bizonyosság, hogy nem érdemes a magyarokkal packázni.