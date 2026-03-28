A Tisza Párt az ukrán titkosszolgálat műveleti területe

Tehát akkor az is kiderült, az app fejlesztésének jelentős része Ukrajnában történt, amire akkor is nehéz volt ésszerű magyarázatot találni, amennyiben azt nem tekintjük ésszerűnek, hogy az akkor már a legnagyobb magyar ellenzéki párt, az informatika hátterét egy háborúban álló, Magyarországgal nem túl szívélyes viszonyt ápoló ország kiberhadviseléssel foglalkozó részlegére bízza, tehát gyakorlatilag az ukrán titkosszolgálatra. Észszerűnek csak akkor tekinthető a dolog, ha a Tisza Párt egyik fő befektetőjének volt ez a határozott kívánsága.

Ezzel a volt rendőrrel az ukrán titkosszolgálat sikerrel hitette el, hogy ukrán titkosszolgálatok nem is léteznek. Ez nem áll összefüggésben azzal a ténnyel, hogy Szabó Bencének ismeretlenek egy nap alatt összedobtak 160 millió forintot.

Az ukrán titkosszolgálatok látványosan rádolgoztak a Tiszára, kívülről és belülről egyaránt

Amióta nyilvánosságra kerültek a Tisza kapcsán hírbe került fiatal informatikus kihallgatásának azon részei, amelyek nem veszélyeztetnek államérdeket, mindenki rácsodálkozhat, hogy miként is megy ez. Én már korábban is szóltam, hogy szegény kémeknek felettébb nehéz az élete, mert nagyon nehéz megbizonyosodniuk arról, hogy nagy titokban végül is ki is szervezte be őket, végül is kinek is dolgoznak?

A szóban forgó informatikus felettébb fiatal és be is árazza egyébként az a szellemi horizontját (hacsak nem egészen zseniális hazudozó), hogy gyakorlatilag chaten és emailen szervezték be, valami NATO-ra vonatkozó dumával. Aztán valahogy pár évnyi érdekes emberekkel történő kapcsolattartás, utazgatás és némi ukrajnai hekkerkedés (bocsánat kiberbiztonsági tevékenység) után, bizonyára csak teljesen véletlenül, valahogy a Tisza Párt informatikai csapatába keveredett. Magyar Péter szerint csak besegített és persze soha nem is volt szerződése. (Elnézést, de nem biztos, hogy pontosan le tudom lekövetni, hogy Tiszavezér úr szerint most éppen hogy van.) Nyilván a jelszavakat se mondták meg neki, semmi érzékeny adathoz nem fért hozzá, tulajdonképpen csak kiment pizzáért, meg sörért a többi infósnak.

És akkor az egyszerűség kedvéért leírom, hogy bizonyosan hogy nem történt ez a dolog. Nem vagyok tévedhetetlen, tehát ha nem hisznek nekem és azt mondják, hogy minden igaz, amit én itt tagadni próbálok, akkor feldolgozom a traumát. Tehát a Tisza Párt, amely egy külföldi befolyástól teljesen független magyar politikai párt, a Tisza Világ applikációval kapcsolatos eseményekből okulva az informatikai projektjeit kiváló magyarországi szakemberekre bízta, azokat leellenőrizte és teljes bizonyossággal megállapította, hogy azok külföldi tanulmányútjaikon és azon kívül sem rendelkeznek gyanús kapcsolatokkal és bizonyosan a legnagyobb lojalitással fogják ellátni a kibervédelmi feladataikat. Ezek az emberek nem adtak olyan tanácsokat, nem bocsátottak a párt rendelkezésére olyan informatika eszközöket, amelyekkel a Tisza Párt például jogtalan, esetleg etikátlan előnyöket szerezhetett a közösségi médiában, vagy úgy általában a kibertérben.

Ki kételkedhetne ebben? Teljesen hihető, hogy amikor a posztszovjet térségből bukkannak fel emberek, esetleg ezzel párhuzamosan az Egyesült Királyságból (mert egy magyar-angol kettős állampolgárságú informatikusunk is került valahonnan), akkor semmi okunk bármi rosszra is gyanakodni. Így gondolta a két lebukott informatikus is, hiszen nem saját maguktól, nem a kapcsolatrendszerüktől akarták megvédeni a Tisza Pártot, hanem saját magukat, a külföldi titkosszolgálatok után nyomozó magyar hatóságoktól.