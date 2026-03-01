Hírlevél
Magyar Péter

A világ lángokban, Bütyök meg közben megint magát imádja

13 perce
Olvasási idő: 5 perc
Miközben a világ konkrétan a feje tetejére áll, és az Iránt ért izraeli–amerikai támadásoknak várhatóan brutális következményei lehetnek a globális energiapiacra és az energiaárak alakulására világszerte, mindezt úgy, hogy Ukrajna egy Magyarország számára kulcsfontosságú, eddig megbízhatóan működő szállítási útvonalat blokkol azért, mert nem szeretnénk részt venni a háborújukban, Magyar Péternek minderről egyetlen dolog jutott eszébe: Orbán ne bujkáljon kordonok, TEK-esek és propagandisták mögött, és álljon ki egy vitára. Szerinte ilyen egy igazi vezető.
Magyar PéterTiszaháború

Magyar Péter miniszterelnöknek készül, ami azt jelenti, hogy nehéz helyzetekben kutya kötelessége lenne félretenni bármilyen csatározást bárkivel, és a magyar nép érdekeit képviselni. Ezt akkor is meg kellene tennie, ha még nem biztos, hogy vezető lesz, hiszen feltételezhető, hogy valaki azért akar az lenni, mert egyébként is a magyar érdekekért, a magyar emberekért aggódó hazafi, aki nem pozícióhoz köti a tenni akarást.

Tisza, Magyar Péter, vezető
És ez az ember az ország vezetője akar lenni...

Így kellene legalábbis lennie, mert egy vezető ilyen

Csakhogy Magyar Péter legfontosabb gondolata egy újabb háborús helyzetben is kizárólag Orbán Viktor volt, pontosabban ő maga Orbán Viktorhoz képest, és ez rendkívül ijesztő.

Ami még a Tisza reakciójánál, illetve nem reakciójánál is jobban meglep, az a támogatóik hozzáállása. Mármint eleve az, hogy még ezek után is vannak. Talán ez még rémisztőbb, mint Magyar Péter hozzáállása. Joggal merül fel a kérdés bármely normálisan gondolkodó emberben, hogy a szektásoknak tényleg nem hiányzik egy karakán reakció, ami az ő érdekükben (is) történik? Tényleg elhiszik, hogy azzal, hogy leváltják Orbán Viktort, elkobozzák és szétosztják Mészáros Lőrinc vagyonát, akkor a világ problémái megszűnnek létezni, és talán még Ukrajnában is hirtelen kitör a béke?

Nehezen hiszem, hogy bármelyik szektafanatikus örülni fog az iráni válság és az ukrajnai konfliktus által okozott áremelkedésnek, annak meg főleg nem, ha esetleg megérkeznek az első behívók.

Kire fognak haragudni akkor? Kire lehet majd fogni azt? Az a helyzet, hogy lassan mindenkinek el kellene jutnia ebben a brutális és hátborzongató válsághelyzetben arra a pontra, hogy mi, mint magyar hazafiak, félretesszük az óvodás irigységet, a sarkunkra állunk, az elkövetkezendő évtizedekre gondolunk, és felelős döntést hozunk. 

Mert a röhögő fejek és a kommentekben az „MNB 500 milliárdozás” senkit nem fog megmenteni. És az első rossz döntés után már nem lesz visszaút.

 

 

