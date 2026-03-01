A világ lángokban, Bütyök meg közben megint magát imádja

Magyar Péter miniszterelnöknek készül, ami azt jelenti, hogy nehéz helyzetekben kutya kötelessége lenne félretenni bármilyen csatározást bárkivel, és a magyar nép érdekeit képviselni. Ezt akkor is meg kellene tennie, ha még nem biztos, hogy vezető lesz, hiszen feltételezhető, hogy valaki azért akar az lenni, mert egyébként is a magyar érdekekért, a magyar emberekért aggódó hazafi, aki nem pozícióhoz köti a tenni akarást.

És ez az ember az ország vezetője akar lenni...

Így kellene legalábbis lennie, mert egy vezető ilyen

Csakhogy Magyar Péter legfontosabb gondolata egy újabb háborús helyzetben is kizárólag Orbán Viktor volt, pontosabban ő maga Orbán Viktorhoz képest, és ez rendkívül ijesztő.

Ami még a Tisza reakciójánál, illetve nem reakciójánál is jobban meglep, az a támogatóik hozzáállása. Mármint eleve az, hogy még ezek után is vannak. Talán ez még rémisztőbb, mint Magyar Péter hozzáállása. Joggal merül fel a kérdés bármely normálisan gondolkodó emberben, hogy a szektásoknak tényleg nem hiányzik egy karakán reakció, ami az ő érdekükben (is) történik? Tényleg elhiszik, hogy azzal, hogy leváltják Orbán Viktort, elkobozzák és szétosztják Mészáros Lőrinc vagyonát, akkor a világ problémái megszűnnek létezni, és talán még Ukrajnában is hirtelen kitör a béke?

Nehezen hiszem, hogy bármelyik szektafanatikus örülni fog az iráni válság és az ukrajnai konfliktus által okozott áremelkedésnek, annak meg főleg nem, ha esetleg megérkeznek az első behívók.

Kire fognak haragudni akkor? Kire lehet majd fogni azt? Az a helyzet, hogy lassan mindenkinek el kellene jutnia ebben a brutális és hátborzongató válsághelyzetben arra a pontra, hogy mi, mint magyar hazafiak, félretesszük az óvodás irigységet, a sarkunkra állunk, az elkövetkezendő évtizedekre gondolunk, és felelős döntést hozunk.