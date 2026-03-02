Meddig hazudtok még, Zelenszkij?

Már régóta nyílt titok, hogy Zelenszkij és hordája politikai nyomásgyakorlás miatt nem indítja újra a Barátság kőolajvezetéken a szállítást Magyarország és Szlovákia felé. Az sem gond neki, hogy szerződést szeg ezzel, az ukrán rezsim úgy érzi, hogy mindent megtehet. Szijjártó Péter ma kijelentette, hogy a rendszerüzemeltető cég szerint fizikailag készen áll. Azt mondja meg nekem valaki, hogy egy normális világban lehetne-e ilyesmit csinálni? Egy normális világban az az állam, aki az Európai Unióba szeretne kerülni, merészelhet-e így viselkedni? Az a baj, hogy egy normális világban az Európai Unió nem hogy felvenni nem akarná Ukrajnát a soraiba, de ilyen diktatórikus és korrupt társaságot egy euróval sem támogatna. Ehhez képest az ostobaság és a pénzéhség egészen más attitűdöt hoz elő von der Leyenékből.

Zelenszkij addig hazudik, amíg lélegzik.

Fotó: Leon Neal/Getty Images

Zelenszkij fapofával hazudik

A lejárt szavatosságú ukrán elnök számára nincsenek határok, neki nem ég le soha a képéről a bőr, nála nincs szégyenérzet. Képes egy ilyen orbitális hazugságot az arcunkba vágni, hogy nem képesek szállítani a Barátság kőolajvezetéken, de nem enged oda senkit ellenőrizni az állításait. A magyar és szlovák fél pedig ezt szeretné, az ostoba unió azonban most is csak bólogat. Közben az amerikaiak és Izrael megtámadták Iránt, a Hormuzi-szorost lezárták, így a kőolajszállítás bő 20 százaléka kiesett, még erősebb a szorítás hazánkon, mégis ki kell tartanunk. Zelenszkijben nem bízhatunk, és ami még nagyobb probléma és különösen fájó, hogy a jelenlegi magyar ellenzék számára nincs nemzeti minimum. Ezek az emberek, Magyar Péterrel az élen, kisstílű, bosszúvágyó emberek, akiknek semmit sem jelent a nemzet fogalma. Csupán a hatalom fontos számukra, ezért paktáltak le Zelenszkijjel és az aranybudis csapattal, akár annak árán is, hogy teljesen kiszolgáltatják a magyar nemzeti vagyont az ukrán érdekeknek. Ha ilyenkor nem fordul fel a gyomor, akkor sosem. Arra pedig nem érdemes várni, hogy Zelenszkij abbahagyja a hazudozást és a nyomásgyakorlást, nekünk kell elérni a változást.