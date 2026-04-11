Az olajvezeték is meggyógyul 13-án, csak legyen, aki használja!

A választások után működőképes lesz a Barátság-kőolajvezeték – jósolták a kormánytagok és a kormánypárti politikusok. Zelenszkij tegnapi bejelentésében mindössze annyi a váratlan fordulat és a hozzáadott érték, hogy tartania kellett volna a száját a megállapodás szerint, hiszen az olajblokád célja a magyar választók elbizonytalanítása volt. Hátha megremeg azok keze a fülkében, akik azért szavazta eddig Orbánra, mert jól teszi a téteket a nagy geopolitikai játszmában.

Találgatás persze, de elképzelhető, nemcsak véletlenül spoilerezett Zelenszkij, hanem az olajblokád kitalálói (a három német: Ursula, Merz és Weber) a társaságában hangosan gondolkodtak azon, hogy nem jött be a matek, az emberek nem Orbánra haragudtak meg az ő olajblokádjuk miatt, nem rájuk, az ukránokra és az emberükre, Magyar Péterre. Bárhogy is történt, Zelenszkij sajtótájékoztatója óta megint kiírhatjuk a falra, hogy

a magyaroknak nem igaza van, hanem igaza lesz!

Tényleg a választások miatt van olajblokád, utána tényleg újraindul a tranzit, tényleg a Tisza Párt és Magyar Péter érdekében rendezték meg ezt a szomorújátékot, és tényleg rádolgoznak a magyar választásokra a külföldi hatalmak, érdekeltségek, titkosszolgálatok és bűnszervezetek.

Az a bizonyos magyar jövő

A magyar jövő nemcsak azon múlik, hogy hozzájutunk-e az olcsó üzemanyaghoz, hanem azon, hogy lesz-e egyáltalán ilyesmi. Európában már látszik, hogy az ideológiára, a pszichés zavarokra és a dühöngésre épített politika már nemcsak az ipar, hanem a lakosság igényeit sem képes kielégíteni. A három német azzal számolt, nálunk lesznek az áprilisi választásokig üzemanyag-ellátási zavarok, erre náluk kell korlátozni a repülést és a germán benzinkutakon is pár napról beszélnek, amíg még képesek kiszolgálni a vásárlókat.

Így jártak történelmileg, számunkra viszont intő jel, hogy miért érdemes a racionalitás talaján maradni egzisztenciális kérdésekben. Ez nem az a vita, mint amikor azon rágódik a haladó baloldal, hogy egy levágott péniszű férfi nőnek számít-e, illetve a csonkítás után hány nappal mehet a női vécébe szarni. Ha nincs alapanyag, nincs semmi. Lehet kárálni, hogy micsoda dolog az iparra, az „összeszerelésre” építeni egy országot, de nemhogy jobb nincs nála, hanem ki sem találták még. Ráolvasásból, szabadbölcsészetből, muciológiából műkörömépítésből csak akkor lehet megélni, ha van mögötte ipar és mezőgazdaság. Ahhoz meg, hogy megérje csinálni, nemcsak a legendás hozzáadott érték kell (magasan képzett és kreatív traktorvezetés), hanem megfizethető alapanyag.