Brüsszel utolsó fegyvere a lebutított ember - Az agymosott és identitásától megfosztott néppel ugyanis bármit meg lehet tenni

A tények: az ukránok még mindig veszélyeztetik a magyarok energiabiztonságát. Brüsszel éppen készül kivéreztetni az európai embereket az orosz energiáról való leválással, melynek következtében brutális energiaválságot idéznek elő. A NATO-főtitkár világháborúra készül. A német 17 és 45 év közötti férfiaknak engedélyt kell kérniük a kormánytól, ha három hónapnál tovább szeretnének külföldön tartózkodni, mert a németek háborúra készülnek. A napokban robbanószert találtak a Szerbiát és Magyarországot összekötő Török Áramlat gázvezeték mellett, annak az infrastruktúrának a közelében, amelyen keresztül hazánk gázbeszerzésének háromnegyede érkezik. Németországban 1000 forint felett egy liter benzin ára.

Ez néhány nagyon erős és fontos tény, ami körülvesz bennünket és ami a mindennapjainkat is meghatározza. Mindenkiét. A gyermekét reggelente az óvodába elvivő apuka, a villanyszerelő vállalkozó, a multiban dolgozó informatikus, az általános iskolai tanár néni, az egyedülálló frissdiplomás munkakereső és a frissen szült édesanya életét is.

Brüsszel utolsó fegyvere a lebutított ember

És mégis van, aki minderre az O1G-n és a röhögő fejen kívül semmi mással nem reagál. Azért, mert nem tud. Nem képes rá mással reagálni, mert az elmúlt években kimosták az agyát, lebutították a gondolkozását, kiölték belőle az egymásból következő dolgok összekötésének képességét. És ennél veszélyesebb jelenleg nincs. A gondolkozásra képtelen, gyűlölettől fűtött ember ugyanis bármire felhasználható, ha kell akár önmagának is árt, mert nem képes felfogni azt. A magyarok ellen dolgozó, pénzből éppen vészesen kifogyó brüsszeli elitnek pedig ez maradt az egyetlen fegyvere. Mert ha sikerül belőlük többséget kreálni, akkor az adott országgal és annál állampolgáraival onnantól kezdve határozatlan ideig bármit megtehetnek. Ezen dolgoznak ott a legmagasabb fokozatban már két éve. Résen kell lennünk, mert akár győzhetnek is. És akkor nagyon sokáig nem fog többé számítani a piros-fehér-zöld. De az is lehet, hogy soha többé. Ezért kell ott lennie mindenkinek 5 nap múlva, hogy megmutassuk a magyarok tudnak és akarnak is gondolkozni józan ésszel. Mert többen vagyunk, akik továbbra is jól, békében és büszke magyarként akarunk élni ebben az országban.