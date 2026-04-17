Üdvözöljük Magyarországot az Európai Unióban! - De vajon tudják-e sokan, hogy mire voksoltak?

Azt még nem látjuk előre, hogy a leendő miniszterelnök hatalomban milyen irányba fogja terelni hazánkat. Azt viszont tudjuk, hogy szavazóinak nagy része elvárja tőle, hogy Magyarországot csatlakoztassa a von der Leyen meg Weber-féle Európai Unióhoz. Ennek kapcsán engedjétek meg, hogy megosszak veletek egy olvasói levelet, aminek szerzőjét most nevezzük fiktíven Nándornak. Nándor, mint írta nekem, 10 éve él Münchenben egy “családi és emberi döntés” miatt. Nándor Münchenben szocializálódott, ott lett fiúból 33 éves férfi.

Üdvözöljük Magyarországot az Európai Unióban!

Nándor azt írja: “Látom azt az egzisztenciális, azt az erkölcsi és gazdasági hanyatlást, ami itt a "szabad, felvilágosult, szuper" Nyugaton van. Nem véletlen, hogy a 2025-ös németországi választásokon ca. 10-12 millió választópolgár szavazott a Fidesz-hez hasonló értékeket valló AfD-re. Az, ahova a magyar fiatal, a TikTok generáció örömittasan megy és tartozni akar, mert ez a "trendi", onnan emberek 10 és százmilliói menekülnek”.

Nándor hozzáteszi, hogy Németországban is megy az ún. "propaganda", a TV-ben a jobboldal elleni uszítás, a folyamatos LMBTQ téma, az euró milliárdok Ukrajnába. Miközben - mint írja - el van hallgatva olyan dolog, mint a gazdasági probléma, a csökkenő gyermekvállalás, a szociális hálót kihasználó bevándorlók, az árak, a közbiztonság, satöbbi, satöbbi.

A sok fiatal otthon nem látja. Amikor kijön hozzánk valaki, és elmesélem Neki, mikor büszkén meséli, hogy otthon lakást vett és mi itt miért nem: Mert (Münchenről beszélek), egy 8. emeleti, 1,5 szobás panel lakás ára 500 ezer €, és hitelt alsó hangon 10-15% önrésszel kapsz, nem jó konstrukcióval. Erre egy fiatalnak esélye sincs. Itt a 18-30 közöttiek nem azon sírnak, hogy otthonról nem tud saját lakásba költözni - hanem azon, hogy egy ún. WG-be sem. Ez az, amikor nem lakást, hanem szobát bérel többedmagával

- írja Nándor, aki hozzáteszi: “azon honfitársai és barátai, akik innen habzó szájjal hazamentek szavazni: ők Németországban dolgoznak. Viszont, nem kapcsolják be a német tv-t, nem beszélnek német emberekkel, nem vesznek tudomást az ott folyó hétköznapokról. Ha mégis, akkor pedig felháborodva adnak igazat a kollégáknak, aki szidja a rendszert. Viszont hazamennek, pont ezt megszavazni”.