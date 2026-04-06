Gáz van, babám! Amíg megvédjük, addig van

Szép kis brigád állt össze, hiszen az ukránok, Brüsszel és a Tisza Párt triója különlegesen aljas eszközökkel próbál ártani Magyarországnak, a magyar nemzetnek és egyben a magyar államiságnak. Eddig minden próbálkozásuk hamvába holt, de ez nem bátortalanítja el őket, újabb frontokat nyitnak. Hazaárulók, ócska renegátok itthon, magyargyűlölők idegenben, velük szemben azonban álljuk a sarat. Tegnap a Török Áramlat ellen terveztek terrortámadást egy nagy erejű robbantás előkészületével, de a magyar-szerb határ közelében felfedezték a szerb hatóságok és meghiúsították a gázvezeték elleni támadást. Résen kell azonban lennünk, úgy látszik, hogy fafejű módon, még mindig nem adták fel a reményt, hogy megtörnek bennünket. Az ukránok szerepe igen gyanús, hiszen akik képesek felrobbantani az Északi Áramlatot, óriási problémát okozva a németeknek, és miután kiderül, hogy ők voltak, nincs semmilyen retorzió, azok miért ne próbálnák meg a bajkeverést a gyűlölt magyarokkal szemben? De egyelőre még jön a gáz, ám Orbán Viktornak össze kellett hívnia Húsvétkor a Védelmi Tanácsot.

Zelenszkij szeretné eldönteni, hogy ki mit csináljon, gyanús, hogy a magyar határ közelében lévő Török Áramlat gázvezetéket is az ukránok akarták felrobbantani.

A gázvezeték sértetlen, de a veszély nem hárult el

Most azonban nem szabad hátradőlni, hiszen akik ellenünk fenekednek, biztos nem adják fel, egy héttel az országgyűlési választások előtt a nyomás fokozódni fog. A Tisza Párt szánalmas hazugságai, agresszív stílusa csak erősödni fog, az Európai Unió is minden eszközt be fog vetni, hogy befolyásolja az eredményeket Magyar Péter szektája érdekében, és biztosak lehetünk abban is, hogy az ukránok brutális stlíusa és eszközei sem fognak megváltozni. Most van igazán szükség az összefogásra és a bátorságra, hiszen el akarják hitetni, hogy a hangos és agresszív kisebbség a többség. Az utóbbi hónapok gátlástalan és tanácsköztársasági jellegű kampánya a tiszások valódi énjét mutatta meg, minden normális ember láthatta a végtelen és értelmetlen gyűlöletet, aminek se oka, se értelme. Ennek kell véget vetnünk április 12-én. Csak rajtunk múlik!