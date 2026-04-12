„Megtörni lelkünk nem lehet soha” – Ma minden józan eszű magyarra szükség van!

Megtörni lelkünk nem lehet soha! - ezzel az idézettel indítottam el a 2026-os évet. Mert már akkor világosan látszott, hogy a kampányhajrában a lelkünk és a józan eszünk lesz célkeresztben.

A magyar lélek, a nyugodt haza, a békességben lévő emberek megtörése lett a cél. Magyar Péter az elmúlt hónapokban kizárólag a bilincs-bilincs-rács-rács narratívját önti a közösségi médiában, hívei pedig mára odáig jutottak, hogy szent meggyőződéssel üzenik a jobboldali szavazóknak, hogy április 13-án jönnek értük a fekete autók és a koncepciós perek.

A felhergelt szektások tízezrei üzenik magyarok millióinak, hogy meneküljenek, ha nem akarják átélni a megtorlást. Az elmúlt 1-2 hónapban ez a felhergelt szekta már nem csak a virtuális világban, hanem a valóságban is nyíltan fenyegeti a gondolkodásra képes magyarokat, avagy a választók többségét. Magyar Péter és a mögötte álló külföldi kampánystáb stratégiája a valóságtagadó szekta felhasználásával a jóérzésű emberek lelkének megtörése. A félelemben tartás, az elbizonytalanítás. Ez a stratégia feladja ugyan a leckét, de mégsem fog sikert aratni.

Ma minden józan eszű magyarra szükség van!

Mert a magyarok józan lelke erős és rendkívül strapabíró. Mert a többségben benne van Szent István hite, aki Szűz Mária vigyázó kezeibe adta az országot, mert tudta, hogy csak a magyarok Nagyasszonyának szeretete tudja megvédeni ezt a hazát. A magyarok többségében benne van Hunyadiék harcias vére, akik félelmet nem ismerve lovagoltak be a törökök százezrei közé. Mert a többségben benne van Petőfiék vére, akik szavakkal és tettekkel is küzdöttek a külföldi tartótisztek ellen és a magyar szabadságért. Mert többségünkben benne van dédapáink vére, akik a fizika és a biológia szabályait áthidalva gyalogoltak haza a -40 fokos Don kanyarból, mert a hitünk és a szeretetük hazairányította őket. A többségünkben benne van a magyarok megtörhetetlen lelke. És ezt holnap is be fogjuk bizonyítani. Mocskolhattok, fenyegethettek, megfélemlíthettek, de lelkünket megtörni nem tudjátok soha. Mert holnap mind ott leszünk és mind a józan észre fogunk voksolni.