A mai napon kiderült, hogy Magyar Péter gusztustalanul és gátlástalanul hazudik a saját híveinek. Azzal ugyanis ő maga is régóta tisztában van, hogy - mint mondja - “itt g*ci nagy háború lesz”. Tehát mindazzal, amit mi sok-sok ideje mondunk, hogy háborús veszély fenyegeti a magyarokat, az ellenzék aktuális messiása is pontosan tisztában van, miközben a híveit két éve valóságtagadásba taszítja, és nyilvánosan azt kommunikálja, hogy a háborús veszélyről való kommunikáció csupán “fideszes riogatás”. Ma azonban - bármit is hazudik össze-vissza - teljesen világossá vált, hogy Magyar Péter a saját híveinek hazudik. Gátlástalanul.

"Itt g*ci nagy háború lesz" - Ez bizony a Magyar bukta!

Most, hogy ezt letisztáztuk, beszéljünk a NEM jelentőségéről. Tehát a háborús veszély a Tisza elnöke szerint is valós, csakhogy ezt valamiért titokban kell tartania. Hogy miért? Hát azért, mert a valós dolgok kommunikálásával szembe megy az európai háborút szító narratívával. Mert Magyar Péternek TILOS nemet mondania bármire, amit ott a brüsszeli halálcsillagon kitalálnak. És valójában Magyar Péter nem is akar nemet mondani, mert neki csak az önfényezés és a pénz számít. E kettőért cserébe nagyon szívesen befogja a száját a brüsszeli elit érdekében. De ha nem mondunk nemet Ursula von der Leyenék háborús pszichózisára, akkor egyik napról a másikra egy “g*ci nagy háború” részeseiként ébredhetünk fel. Ez nem vitakérdés. Ez így lenne.

És akkor ott a másik kérdés. A magyarok energiabiztonsága. Az Európai Bizottság felszólította a magyar kormányt, hogy függessze fel a védett üzemanyagárak alkalmazását és a rezsicsökkentett gáz- és villanyár kivezetését követeli. Ez minden magyar családnak 95 ezer forint többletkiadást jelentene havonta. Magyar Péter erre sem mondana nemet. Mert nem tud és nem is akar. Magyar Péter kiállna a színpadra és elmondaná, hogy most egy picit meg kell húznia minden magyarnak a nadrágszíjat. Így tenne minden héten. Akár minden nap. Mert ezt fogják tőle kérni a főnökei. Ez a napnál is világosabb.