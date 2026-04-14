Van egy kettős állításom, amely szervesen összekapcsolódik. Nem Magyar Péter nyerte a választást, hanem a Fidesz-KDNP vesztette el. Vegyük az első felét:

Nem Magyar Péter nyerte a választást, mert arra eleve alkalmatlan; fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztőség

Nem Magyar Péter nyerte a választást, mert Magyar Péter ugyanaz a kellemetlen, zavaros életű, alapvetően kellemetlen figura maradt, hiába került a Tisza Párt élén Batthyány Lajos székébe. Közel sem lesz olyan felemelő pillanat, amikor az a barnahangos ülep elsőként rápréselődik az ódon bútordarabra. Pedig ezt Magyar Péter már előre megálmodta, hogy úgy fog beleülni, mint egy trónba, és ha Orbán gratulál neki, majd ezzel fog neki hencegni. Bejött. Nem csak a bútordarabot sajnálhatjuk miatta.

Az ígéret, nem a bizonyíték

Magyar Pétert olyan mérgező személyiség, hogy még a szövetségesei, sőt a barátai is ellenszenvesnek tartják. Ne is idézzük most az egymásról készített felvételeiket, azokat hagyjuk meg Magyar Péter romlott magánéletében. Tény, hogy azért maguk a választók is tudják, hogy a frissen miniszterelnöknek választott NER-ronin mentális egészségi állapotával vannak problémák. Főleg a nők, akik a Facebook nyilvánossága előtt ha gondosan tagadják is, belül azért megélik a jelenetet, amikor egy férfi, egy férj öngyilkosságot színlel, vagy késsel a kezében járkál a lakásban.

Mindezekből pedig az vonható le következtetésként, hogy alapvetően nem is volt elvárás, hogy Magyar Péter, vagy bármely ellenzéki megváltó szimpatikus legyen. Az ígéretének kellett szimpatikusnak lennie. Ez pedig úgy foglalható össze, hogy

nagyjából minden ugyanaz lesz, ugyanúgy lesz, mint a Fidesz-KDNP alatt, csak a fideszesek nélkül, akik meg fognak bűnhődni, amiért megteremtették, amin amúgy nem akarnak változtatni a választók sem.

Egyszer próbálta elmagyarázni, aztán belebonyolódott a pillérekbe

Más ígérete ugyanis nem nagyon volt a megváltó úrnak. Egyszer, még tavaly valamikor Kötcsén próbálta volna elmagyarázni, hogy az ő működő Magyarországa az négy pillléren fog állni, csak közben kiderült, hogy a pillérek meg két másik pilléren fognak állni, olyanokon, mint „tiszta és haladó ország”. A lényeg, hogy nem volt igazán meggyőző meg átgondolt egy struktúra, nem is erőltette többet soha. Meg, minek is. Annyit kell mindenkinek megjegyezni, hogy olyan lesz, mint a Fidesz alatt, csak jobb. Nem lesz török császár.