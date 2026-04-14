Van egy kettős állításom, amely szervesen összekapcsolódik. Nem Magyar Péter nyerte a választást, hanem a Fidesz-KDNP vesztette el. Vegyük az első felét:
Nem Magyar Péter nyerte a választást, mert Magyar Péter ugyanaz a kellemetlen, zavaros életű, alapvetően kellemetlen figura maradt, hiába került a Tisza Párt élén Batthyány Lajos székébe. Közel sem lesz olyan felemelő pillanat, amikor az a barnahangos ülep elsőként rápréselődik az ódon bútordarabra. Pedig ezt Magyar Péter már előre megálmodta, hogy úgy fog beleülni, mint egy trónba, és ha Orbán gratulál neki, majd ezzel fog neki hencegni. Bejött. Nem csak a bútordarabot sajnálhatjuk miatta.
Az ígéret, nem a bizonyíték
Magyar Pétert olyan mérgező személyiség, hogy még a szövetségesei, sőt a barátai is ellenszenvesnek tartják. Ne is idézzük most az egymásról készített felvételeiket, azokat hagyjuk meg Magyar Péter romlott magánéletében. Tény, hogy azért maguk a választók is tudják, hogy a frissen miniszterelnöknek választott NER-ronin mentális egészségi állapotával vannak problémák. Főleg a nők, akik a Facebook nyilvánossága előtt ha gondosan tagadják is, belül azért megélik a jelenetet, amikor egy férfi, egy férj öngyilkosságot színlel, vagy késsel a kezében járkál a lakásban.
Mindezekből pedig az vonható le következtetésként, hogy alapvetően nem is volt elvárás, hogy Magyar Péter, vagy bármely ellenzéki megváltó szimpatikus legyen. Az ígéretének kellett szimpatikusnak lennie. Ez pedig úgy foglalható össze, hogy
nagyjából minden ugyanaz lesz, ugyanúgy lesz, mint a Fidesz-KDNP alatt, csak a fideszesek nélkül, akik meg fognak bűnhődni, amiért megteremtették, amin amúgy nem akarnak változtatni a választók sem.
Egyszer próbálta elmagyarázni, aztán belebonyolódott a pillérekbe
Más ígérete ugyanis nem nagyon volt a megváltó úrnak. Egyszer, még tavaly valamikor Kötcsén próbálta volna elmagyarázni, hogy az ő működő Magyarországa az négy pillléren fog állni, csak közben kiderült, hogy a pillérek meg két másik pilléren fognak állni, olyanokon, mint „tiszta és haladó ország”. A lényeg, hogy nem volt igazán meggyőző meg átgondolt egy struktúra, nem is erőltette többet soha. Meg, minek is. Annyit kell mindenkinek megjegyezni, hogy olyan lesz, mint a Fidesz alatt, csak jobb. Nem lesz török császár.
Ha Magyar Péter nyerte a választást, akkor biztos azt csinál, amit csak akar...
- Halkan meg kell jegyeznünk, hogy Magyar Pétert a külföldi kitartói nem azért választották ki, hogy ugyanazt csinálja, mint a Fidesz. Orbán Viktor számtalan tervüknek útjában állt, amit meg akarnak valósítani. Most meg is fogják tudni tenni, de abban a Tiszának részt kell majd vennie. Persze nem azonnal.
Brüsszel és a háttérhatalom egyéb elemzői ugyanis megértették, hogy Magyarországból nem lehet progresszív baloldali mintaállamot csinálni. Legalábbis egyből, ezért biztos, hogy az elején szabadabbra engedik majd Magyar Péter gyeplőjét, de előbb utóbb megszorítják. Hogy ez ne legyen észrevehető, lesz egy főműsor, ahol mindenki intézkedni fog, lesz új alkotmány, amiből majd kihúzzák, hogy az apa férfi, az anya meg nő. Lesznek majd kirakatperek, nagy lebuktatásnak szánt álbotrányok, kibékülés Brüsszellel, diplomáciai látogatások. Ezekkel próbálják majd elfedni, hogyan mond le Magyarország egyik kis szuverenitásról a másik után. De, az nem lesz fontos, mert a magyar választó most akarja a műsort, hogy legyen minden úgy, mint eddig, csak még jobban, és a bűnösök bűnhődjenek meg.
Amint túl kell esni...
És már csak azért sem Magyar Péter nyerte meg a választást, mert a 2026-os választás érzelmi szavazás volt. Úgynevezett protestszavazás. Az emberek a dühüket, az elégedetlenségüket fejezték ki vele. Ez volt kiolvasható abból is, hogy a Fidesz-KDNP nem is listán, hanem váratlan módon egyéniben kapott ki. Mondhatni, az emberek nagy többsége a régi arcokra mondott nemet, nem a párt ideológiájára.
Bayer Zsolt a választás éjszakáján is a valahogyan megváltozott néplélekről beszélt. Hogy nem Magyar Péter nyert, azt egy cikkben is meg lehet írni. Ezen már túl is vagyunk. A mondat másik felére több időt kell szánni. A néplelket meg kell érteni, és meg kell szólítani. Vannak nagyon egyszerű, és vannak sokkal bonyolultabb összetevői is a kérdésnek. És, ha ez a tábor tényleg soha nem adja fel, akkor az elkövetkező hetekben, hónapokban megkeresi a maga válaszait. És akkor Magyar Péter soha nem is fog választást nyerni.