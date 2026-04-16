Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Fontos

Magyar Péter bejelentést tett a Barátság kőolajvezetékről

Olvasta?

Rákos mutációt indíthat be ez a boltokban árult édesítő

Nem törünk meg – Ellenzékből védjük a bástyát

Tegnap, 5:02
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Lehet még keseregni és fogunk is, de ideje eltervezni a talpra állást. Kikaptunk, nagyon, de ez nem jelenti azt, hogy feladjuk, hogy szétszéledünk, ahogy az ellenségeink tervezik, hanem azt, hogy amikor visszatérünk még erősebbek lehetünk.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Van ideje a kesergésnek, van ideje a gyásznak és van ideje az újra építkezésnek. Minél előbb kezdünk bele e legutóbbiba, annál korábban tudunk talpra állni. Nem titok, hogy a vasárnapi vereség mindannyiunkat letaglózott, de ilyenkor nem szabad belemélyedni a keserűségbe és megállni, hanem azonnal építkeznünk kell újra.

Budapest, 2026. március 15. A Civil Összefogás Fórum - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) Békemenetének résztvevői a Margit hídon az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kitörésének évfordulóján 2026. március 15-én. MTI/Balogh Zoltán
Fotó: Balogh Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

Már csak azért a két és félmillió emberért is, aki letette voksát a nemzeti kormány mellett. És amiatt a további másfél millióért, akikhez nem ért el az üzenetünk. Mert hamarosan el fog. Ők nem a Tisza tábora, ők mindössze olyanok, akiket a digitális cenzúra miatt nem ért el a teljes valóság. Ők fognak a legnagyobbat csalódni az elkövetkező hónapokban, nagyobbat, mint mi, és nem szabad őket magura hagynunk. Meg kell mutatnunk magunkat, és azt, hogy van hová hazajönniük. Hogy nem hagyjuk őket sem hátra, és mi továbbra is egy egységes közösség vagyunk.

Mert ők nem azok

A Tiszának nincs ideológiailag összefogható tábora. Ott vannak a csalódottak, a bizonytalanok, és azok, akikkel ők csak orrbefogva működtek együtt: a szektások. Célunk most az kell legyen, hogy elérjük őket, beszéljünk velük, mutassuk meg, hogy van egy tábor, ahol biztonságban lehetnek és nem kell a szektához csatlakozniuk.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
KertészDávidavatar
Szerző:Kertész Dávid
