Nem törünk meg – Ellenzékből védjük a bástyát

Van ideje a kesergésnek, van ideje a gyásznak és van ideje az újra építkezésnek. Minél előbb kezdünk bele e legutóbbiba, annál korábban tudunk talpra állni. Nem titok, hogy a vasárnapi vereség mindannyiunkat letaglózott, de ilyenkor nem szabad belemélyedni a keserűségbe és megállni, hanem azonnal építkeznünk kell újra.

Már csak azért a két és félmillió emberért is, aki letette voksát a nemzeti kormány mellett. És amiatt a további másfél millióért, akikhez nem ért el az üzenetünk. Mert hamarosan el fog. Ők nem a Tisza tábora, ők mindössze olyanok, akiket a digitális cenzúra miatt nem ért el a teljes valóság. Ők fognak a legnagyobbat csalódni az elkövetkező hónapokban, nagyobbat, mint mi, és nem szabad őket magura hagynunk. Meg kell mutatnunk magunkat, és azt, hogy van hová hazajönniük. Hogy nem hagyjuk őket sem hátra, és mi továbbra is egy egységes közösség vagyunk.

Mert ők nem azok

A Tiszának nincs ideológiailag összefogható tábora. Ott vannak a csalódottak, a bizonytalanok, és azok, akikkel ők csak orrbefogva működtek együtt: a szektások. Célunk most az kell legyen, hogy elérjük őket, beszéljünk velük, mutassuk meg, hogy van egy tábor, ahol biztonságban lehetnek és nem kell a szektához csatlakozniuk.