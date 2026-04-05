Brutális luxussal „harcol" a Tisza az urizálás ellen

Nagyon utálok mások zsebében turkálni. Mindig egy undorító kommunista dolognak tartottam azt nézni, hogy kinek milyen kocsija, háza, táskája, órája van – az ilyesmit meghagyjuk a jelenlegi komcsi ügynökpártnak, a Tiszának. Viszont érdemes egy szót mégis ejteni arról, hogy hogyan urizál az urizálásellenes társaság, akik szerint „a magyaroknak elege van az urizálásból”. Csakhogy a helyzet az, hogy a Tisza Párt vezetésénél kevesen urizálnak ma látványosabban Magyarországon. Ha sokszor írtam le, hogy „urizálás”, akkor elnézést, erre nincsenek alkalmasabb szavak.

Azt hiszem, egyetértünk abban, hogy a tisztességgel, munkával, esetleg szerencsével és legális lehetőségek megragadásával, kockáztatással szerzett vagyon menő, és jól megérdemelt. Ha viszont valakinek a nyomtalanul, fedezetlenül, érthetetlen módon szerzett vagyona éppen azért szúr szemet, mert egy olyan párthoz tartozik az illető, amely megadóztatná a vagyont, a „fideszes urizálás” ellen kampányol, és amely pártnak az elnöke jobboldali újságírók fizetését és lakhatását kívánja megvizsgálni, akkor az egy egészen más sztori.

Velkey György villája = luxus, urizálás, Tisza

A luxus és az urizálás a Tisza valódi arca

Szóval itt van ez a Velkey György, az a csendes, de mégis fontos tiszás jelölt, aki Magyar Péter kabinetfőnökeként valójában a pártelnök táskahordozójaként tevékenykedik. Joggal „várhatjuk el” tőle, hogy maximálisan a Tisza Párt szellemiségét képviselje, és életével példát is mutasson. És Velkey ezt meg is teszi, mert épp az urizálás a Tisza valódi arca.

A 42 éves, négygyermekes Velkey, aki nyilvánosan elérhető önéletrajza szerint egyetemi oktatóként dolgozott, a Hegyvidék egyik leggazdagabb környékén vásárolt egy ezer négyzetméteres telket, amihez egy kétszáz négyzetméter alapterületű villa is tartozott.

Az elmúlt években a villát tokkal-vonóval építtette újjá Velkey, avagy a telek mellett még egy – feltehetően – több száz milliós felújításra is futotta neki.

Mint említettem, nincs baj a vagyonnal, ha a fentiek valamelyikével azt igazolni lehet, viszont most az az érzésem, hogy nem épp erről van szó, sőt egy enyhe aljasságszag is terjeng a levegőben.