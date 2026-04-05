Brutális luxussal „harcol" a Tisza az urizálás ellen

Nagyon utálok mások zsebében turkálni. Mindig egy undorító kommunista dolognak tartottam azt nézni, hogy kinek milyen kocsija, háza, táskája, órája van – az ilyesmit meghagyjuk a jelenlegi komcsi ügynökpártnak, a Tiszának. Viszont érdemes egy szót mégis ejteni arról, hogy hogyan urizál az urizálásellenes társaság, akik szerint „a magyaroknak elege van az urizálásból”. Csakhogy a helyzet az, hogy a Tisza Párt vezetésénél kevesen urizálnak ma látványosabban Magyarországon. Ha sokszor írtam le, hogy „urizálás”, akkor elnézést, erre nincsenek alkalmasabb szavak.
Azt hiszem, egyetértünk abban, hogy a tisztességgel, munkával, esetleg szerencsével és legális lehetőségek megragadásával, kockáztatással szerzett vagyon menő, és jól megérdemelt. Ha viszont valakinek a nyomtalanul, fedezetlenül, érthetetlen módon szerzett vagyona éppen azért szúr szemet, mert egy olyan párthoz tartozik az illető, amely megadóztatná a vagyont, a „fideszes urizálás” ellen kampányol, és amely pártnak az elnöke jobboldali újságírók fizetését és lakhatását kívánja megvizsgálni, akkor az egy egészen más sztori.
A luxus és az urizálás a Tisza valódi arca
Szóval itt van ez a Velkey György, az a csendes, de mégis fontos tiszás jelölt, aki Magyar Péter kabinetfőnökeként valójában a pártelnök táskahordozójaként tevékenykedik. Joggal „várhatjuk el” tőle, hogy maximálisan a Tisza Párt szellemiségét képviselje, és életével példát is mutasson. És Velkey ezt meg is teszi, mert épp az urizálás a Tisza valódi arca.
A 42 éves, négygyermekes Velkey, aki nyilvánosan elérhető önéletrajza szerint egyetemi oktatóként dolgozott, a Hegyvidék egyik leggazdagabb környékén vásárolt egy ezer négyzetméteres telket, amihez egy kétszáz négyzetméter alapterületű villa is tartozott.
Az elmúlt években a villát tokkal-vonóval építtette újjá Velkey, avagy a telek mellett még egy – feltehetően – több száz milliós felújításra is futotta neki.
Mint említettem, nincs baj a vagyonnal, ha a fentiek valamelyikével azt igazolni lehet, viszont most az az érzésem, hogy nem épp erről van szó, sőt egy enyhe aljasságszag is terjeng a levegőben.
Na de akkor jöjjenek a kínos kérdések, amelyekre reméljük, hogy az elbukott választás után ez a tiszás vezér is választ kell, hogy adjon majd:
Miért beszél a Tisza Párt elnöke „magyarok által megunt urizálásról”, miközben a közvetlen munkatársai mutatják be a leglátványosabb urizálást ebben az országban?
Ha egyetemi oktatóként erre futotta, akkor miért is akar valaki rendszert váltani? Ha csak azért nem, hogy hatalomra kerüljön, és ne derülhessen ki, hogy miből is van mindez.
Vagy nem tetszik neki, hogy a magyarok többsége is jobban él, nem csak ő? Ahogy ez gyakran előfordul, például a II. kerület „nyomornegyedében”, a Mammut mellett, ahol a csilliárdos négyzetméterárú lakások erkélyein is ott virít a Tisza… de ez egy másik írás témája lesz, azt gyanítom.
A végére csak annyit mondanék: mindig minden kiderül.