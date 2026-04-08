A magyar választók eldönthetik, hogy az USA szövetségesei legyünk-e vagy Brüsszel és Ukrajna gyarmata

Tulajdonképpen megszállt országként voltunk a német érdekszféra része és nem önként voltunk az orosz birodalom egyik országa sem, a Szovjetunió "szövetségese". Az USA új geopolitikai elképzeléseinek hála a nagyhatalmi politika most olyan társadalompolitikai dimenziókat is kap, amelynek Magyarországon teremtették meg az alapjait. J. D. Vance, az USA alelnöke világosan megmondta, hogy országa ellensúlyozni akarja azokat a külső beavatkozásokat, amelyek a magyar választásokat érik Brüsszelből és Kijevből.

Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond J. D. Vance alenök jelenlétében a Magyar-Amerikai Barátság Napja alkalmából rendezett nagygyűlésen az MTK Sportparkban 2026. április 7-én

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda / Miniszterelnöki Kabinetiroda

J. D. Vance látogatása üzenet mindenkinek, aki fenyegeti Magyarország függetlenségét

Az alelnök egyebek mellett a magyar energetikai és külpolitikai stabilitást méltatta, hiszen világos, hogy egy esetleges irányváltás számtalan fontos személyes nemzetközi kapcsolatot szüntetne meg, és alapjaiban fenyegetné Magyarország jelenlegi nemzetközi kapcsolatrendszerét, sőt az elemi energiabiztonságát is. Az amerikai vezetés nagyon határozott kiállása a magyar vezetés mellett, tulajdonképpen a magyar szuverenitás mellett, ez egészen példátlan a nyugati szövetségi rendszer történetében, hiszen ez most nem az orosz, hanem alapvetően brüsszeli, a német, a francia és persze ukrán beavatkozással szemben történik meg.

Eddig még nem volt módja a magyar népnek, a nemzetnek dönteni ilyen kérdésekben. Még soha nem volt olyan történelmi helyzet, amikor a magyar választók ügydöntő módon szavazhattak arról, hogy betagozódunk tartománynak egy birodalomba, vagyis jelen esetben a német dominanciájú Európai Unióba, vagy a függetlenségünket megőrizve legyünk egy másik nagyhatalom szövetségese. Szerencsénkre most ilyen a történelmi helyzet, Amerikának (persze elsősorban az ebből sokat tanuló republikánusoknak) érdeke a magyar társadalompolitika sikere, valamint geopolitikai értelemben is szükségük van ránk. Közép- és Dél-Európa ma sokkal inkább lehet az USA szövetségese, mint a teljesen abszurd ideológiákba süllyedő Nyugat-Európa, amely teljesen azonosult az USA-ban megbukott demokrata párt irányvonalával. Orbán Viktor világpolitikai kapcsolatrendszere, “elérési képessége” még amerikai szemmel is impozáns.