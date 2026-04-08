A magyar választók eldönthetik, hogy az USA szövetségesei legyünk-e vagy Brüsszel és Ukrajna gyarmata

Tulajdonképpen megszállt országként voltunk a német érdekszféra része és nem önként voltunk az orosz birodalom egyik országa sem, a Szovjetunió "szövetségese". Az USA új geopolitikai elképzeléseinek hála a nagyhatalmi politika most olyan társadalompolitikai dimenziókat is kap, amelynek Magyarországon teremtették meg az alapjait. J. D. Vance, az USA alelnöke világosan megmondta, hogy országa ellensúlyozni akarja azokat a külső beavatkozásokat, amelyek a magyar választásokat érik Brüsszelből és Kijevből.
J. D. Vance látogatása üzenet mindenkinek, aki fenyegeti Magyarország függetlenségét
Az alelnök egyebek mellett a magyar energetikai és külpolitikai stabilitást méltatta, hiszen világos, hogy egy esetleges irányváltás számtalan fontos személyes nemzetközi kapcsolatot szüntetne meg, és alapjaiban fenyegetné Magyarország jelenlegi nemzetközi kapcsolatrendszerét, sőt az elemi energiabiztonságát is. Az amerikai vezetés nagyon határozott kiállása a magyar vezetés mellett, tulajdonképpen a magyar szuverenitás mellett, ez egészen példátlan a nyugati szövetségi rendszer történetében, hiszen ez most nem az orosz, hanem alapvetően brüsszeli, a német, a francia és persze ukrán beavatkozással szemben történik meg.
Eddig még nem volt módja a magyar népnek, a nemzetnek dönteni ilyen kérdésekben. Még soha nem volt olyan történelmi helyzet, amikor a magyar választók ügydöntő módon szavazhattak arról, hogy betagozódunk tartománynak egy birodalomba, vagyis jelen esetben a német dominanciájú Európai Unióba, vagy a függetlenségünket megőrizve legyünk egy másik nagyhatalom szövetségese. Szerencsénkre most ilyen a történelmi helyzet, Amerikának (persze elsősorban az ebből sokat tanuló republikánusoknak) érdeke a magyar társadalompolitika sikere, valamint geopolitikai értelemben is szükségük van ránk. Közép- és Dél-Európa ma sokkal inkább lehet az USA szövetségese, mint a teljesen abszurd ideológiákba süllyedő Nyugat-Európa, amely teljesen azonosult az USA-ban megbukott demokrata párt irányvonalával. Orbán Viktor világpolitikai kapcsolatrendszere, “elérési képessége” még amerikai szemmel is impozáns.
Orbán Viktor világossá tette, hogy Magyarország csak az USA szövetségeseként lehet a XXI. században a győztes oldalon:
Küzdöttünk minden birodalom ellen, a hódítók elhullottak, a magyarok megmaradtak, élünk és virulunk, és minden adott, hogy az előttünk álló évszázadban a magyarok a nyertes oldalon legyenek.
J. D. Vance is egyértelműen fogalmazott:
Azért vagyok itt, mert Donald Trump elnökkel mi az Önök sikerében vagyunk érdekeltek. Nem akarunk többet és nem is kérünk többet, csak, hogy szövetségesek legyünk azok ellen, akik meg próbálják mindezt lebontani.
Nagyon egyértelmű kérdés ez most minden magyar választópolgár számára, április 12-én azt kell eldöntenünk, hogy az amerikaiak szabad szövetségesei leszünk-e vagy újra az Ukrajnával súlyosbított gátlástalan német birodalmi politika eszközeivé, vazallusokká süllyedünk egy bábkormány hatalomba juttatásával. És senki ne felejtse el, egy szabad választás következik, amely majd a magyar nép szabad akaratát fejezi ki. És egy szabad választáson lehet jól és rosszul is dönteni, a szabadság már csak ilyen.