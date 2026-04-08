Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Védett ár

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
A magyar választók eldönthetik, hogy az USA szövetségesei legyünk-e vagy Brüsszel és Ukrajna gyarmata

33 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A történelmünkben most először fordul elő, hogy úgy vagyunk egy nagyhatalom szövetségesei, hogy ezt mi dönthetjük el, mert az nem birodalomként viselkedik és nem száll meg bennünket, nem gyakorol ránk nyomást, hogy ránk kényszerítse az akaratát. Az USA, a világ legerősebb katonai hatalma szövetséget ajánlott nekünk, mert mélyen egyetért azzal a politikával, amelyet Orbán Viktor, a Fidesz, a magyar jobboldal az elmúlt 16 évben folytatott. J. D. Vance mostani látogatása ennek mindennél erősebb jele.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Tulajdonképpen megszállt országként voltunk a német érdekszféra része és nem önként voltunk az orosz birodalom egyik országa sem, a Szovjetunió "szövetségese".  Az USA új geopolitikai elképzeléseinek hála a nagyhatalmi politika most olyan társadalompolitikai dimenziókat is kap, amelynek Magyarországon teremtették meg az alapjait. J. D. Vance, az USA alelnöke világosan megmondta, hogy országa ellensúlyozni akarja azokat a külső beavatkozásokat, amelyek a magyar választásokat érik Brüsszelből és Kijevből.

Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond J. D. Vance alenök jelenlétében a Magyar-Amerikai Barátság Napja alkalmából rendezett nagygyűlésen az MTK Sportparkban 2026. április 7-én
Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda / Miniszterelnöki Kabinetiroda

J. D. Vance látogatása üzenet mindenkinek, aki fenyegeti Magyarország függetlenségét

 

Az alelnök  egyebek mellett a magyar energetikai és külpolitikai stabilitást méltatta, hiszen világos, hogy egy esetleges irányváltás számtalan fontos személyes nemzetközi kapcsolatot szüntetne meg,  és alapjaiban fenyegetné Magyarország jelenlegi nemzetközi kapcsolatrendszerét, sőt az elemi energiabiztonságát is. Az amerikai vezetés nagyon határozott kiállása a magyar vezetés mellett, tulajdonképpen a magyar szuverenitás mellett, ez egészen példátlan a nyugati szövetségi rendszer történetében, hiszen ez most nem az orosz, hanem alapvetően brüsszeli, a német, a francia és persze ukrán beavatkozással szemben történik meg.

Eddig még nem volt módja a magyar népnek, a nemzetnek dönteni ilyen kérdésekben. Még soha nem volt olyan történelmi helyzet, amikor a magyar választók ügydöntő módon szavazhattak arról, hogy betagozódunk tartománynak egy birodalomba, vagyis jelen esetben a német dominanciájú Európai Unióba, vagy a függetlenségünket megőrizve legyünk egy másik nagyhatalom szövetségese. Szerencsénkre most ilyen a történelmi helyzet, Amerikának (persze elsősorban az ebből sokat tanuló republikánusoknak) érdeke a magyar társadalompolitika sikere, valamint geopolitikai értelemben is szükségük van ránk. Közép- és Dél-Európa ma sokkal inkább lehet az USA szövetségese, mint a teljesen abszurd ideológiákba süllyedő Nyugat-Európa, amely teljesen azonosult az USA-ban megbukott demokrata párt irányvonalával. Orbán Viktor világpolitikai kapcsolatrendszere, “elérési képessége” még amerikai szemmel is impozáns.

Orbán Viktor világossá tette, hogy Magyarország csak az USA szövetségeseként lehet a XXI. században a győztes oldalon:
 

Küzdöttünk minden birodalom ellen, a hódítók elhullottak, a magyarok megmaradtak, élünk és virulunk, és minden adott, hogy az előttünk álló évszázadban a magyarok a nyertes oldalon legyenek. 

J. D. Vance is egyértelműen fogalmazott: 
 

Azért vagyok itt, mert Donald Trump elnökkel mi az Önök sikerében vagyunk érdekeltek. Nem akarunk többet és nem is kérünk többet, csak, hogy szövetségesek legyünk azok ellen, akik meg próbálják mindezt lebontani.

 

Nagyon egyértelmű kérdés ez most minden magyar választópolgár számára, április 12-én azt kell eldöntenünk, hogy az amerikaiak szabad szövetségesei leszünk-e vagy újra az Ukrajnával súlyosbított gátlástalan német birodalmi politika eszközeivé, vazallusokká süllyedünk egy bábkormány hatalomba juttatásával. És senki ne felejtse el, egy szabad választás következik, amely majd a magyar nép szabad akaratát fejezi ki. És egy szabad választáson lehet jól és rosszul is dönteni, a szabadság már csak ilyen.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
BálintBotondavatar
Szerző:Bálint Botond
