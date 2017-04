A kínai Qihoo 360 biztonságtechnikai cég fejlesztői alig 6500 forintból állították össze azt a két készüléket, amivel nagy távolságokból is el lehet lopni egy autót.

A csapat az amszterdami Hack in the Box nevű biztonságtecnológiai konferencián mutatta be azt a két eszközt, aminek összeállítása nemcsak olcsó, de rendkívül hatékony is - írta a Hvg.hu.

A kutatók mindössze 22 dollárból (alig 6500 forint) rakták össze a két eszközt, ami könnyen és gyorsan képes átverni az autók kulcsnélküli ajtónyitó és indítási rendszerét. A művelethez ketten kellenek: valaki, aki az egyik készülékkel a kocsi közelében áll, illetve egy másik személy, aki néhány méterre van a tulajdonostól.

Az autóhoz közelebb lévő eszköz egy hamis jelet ad az autónak, mintha azt a kulcs tenné meg. A rendszer ilyenkor egy speciális kódot kér a kulcstól az azonosításhoz: ezt a jelet az eszköz továbbítja a másik tolvaj kütyüjének, ami leadja a jelet a kulcsnak. A kulcs válaszol, majd ezt a jelet az előbb említett úton visszajuttatja a két eszköz az autónak. Emiatt az autó rendszere azt érzékeli, hogy a kulcs valóban ott van az autó mellett, így a tolvaj már viheti is.

Az eszköznek köszönhetően akár úgy is fel tudják törni a kocsit, hogy a tulajdonos 300 méterre van a járművétől.