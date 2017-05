Nagy bajban a BMW, le kellett állítani a gyártást

A BMW a gyártás szüneteltetésére kényszerül több üzemében, mert beszállítója, a Bosch egy bizonyos alkatrészt nem tud megfelelő mennyiségben szállítani egyes modellekhez.

A BMW beszerzési vezetője, Markus Duesmann hétfői nyilatkozata szerint korlátozott kapacitással működnek üzemeik Münchenben, Lipcsében, a kínai Tiex-ben és a dél-afrikai Rosslynban is. Duesmann bízik abban, hogy a Bosch legmegbízhatóbb beszállítóként, és hosszú távú partnerként felelősséget vállal az okozott károkért.

A Bosch illetékesei hétfőn Stuttgartban elmondták: mindent megtesznek azért, hogy az alkatrész megfelelő mennyiségben mihamarabb rendelkezésre álljon, és minél kisebb kárt okozzon a helyzet a BMW-nek. Közölték azt is: a Bosch egy olasz beszállítója miatt nem tud teljesíteni német partnerének.

A jelenlegi eset ismét bizonyítja, hogy az egyes autógyárak által alkalmazott just in time beszerzési módszer hátrányos is lehet, mert minimális beszállítói késlekedés is jelentős károkat okozhat - vélik szakértők. Christian Vietmeyer, a német ágazati beszállítók szövetségének illetékese a Volkswagen tavalyi példáját említette bizonyítékául annak, hogy az autógyártók mennyire függnek beszállítóiktól.

Tavaly a Prevent, a Volkswagen beszállítója vitás kérdések miatt pár napig szüneteltette a szállítást. A Volkswagen végül 22 ezer VW Golf és Passat modellt nem tudott a terveknek megfelelően legyártani világszerte. A cég kárát szakértők több mint százmillió euróra becsülték.

Vietmeyer ugyanakkor a BMW problémájával kapcsolatban megjegyezte, pár napos gyártási kiesés nem jelent automatikusan eladáscsökkenést, néhány napnyi késlekedés még behozható.