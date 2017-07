Az autósok 18 százaléka júliusban sem cserélte még le a téli gumi szettet, és ez már javuló tendenciát mutat tavalyhoz képest, amikor még a magyarok több mint fele megspórolta a nyári szettet - derül ki egy gumis cég friss online felméréséből.

A Vredestein júliusban készült kutatása azt vizsgálta, hogy a válaszadók mennyire hoznak tudatos döntéseket a gumiabroncsokkal kapcsolatban az extrém magas nyári hőmérsékletet figyelembe véve.

A hőség ugyanis extrém módon roncsolja az téli abroncsok speciálisan téli körülményekre tervezett barázdáit. Balesetveszélyes fent hagyni a téli gumikat, mert magas hőmérsékleten akár 15 százalékkal is megnőhet a fékút, és jelentősen romlik a kormányozhatóság is. Ráadásul a pénztárcánkat sem kíméljük vele, hiszen egyrészt hamarabb elkopnak az abroncsok, másrészt akár 10-15 százalékkal is növekedhet a fogyasztás.

Az évszaknak nem megfelelő gumi használatának veszélyeivel a sofőrök is tisztában vannak, hiszen a válaszadóknak valamivel több, mint a fele (53 %) szerint nincs különbség aközött, hogy valaki télen autózik nyári gumikkal, vagy fordítva, mivel mindkettőt veszélyesnek tartják. A fennmaradó 47 százaléka szerint viszont télen nyári gumival közlekedni sokkal veszélyesebb.