Teljes mértékben elkerülhető balesetet okozott egy felelőtlen anyuka.

Kiderült, hogy a baleset pillanatában a nő nem is nézte az utat, éppen a telefonját nyomkodta. Fékezés nélkül, 97 km/h-s tempóval szállt bele az előtte megtorpant sorba. Ez a fajta felelőtlenség már csak azért is megdöbbentő, mert a kocsiban ült a gyermeke is - szerencsére senki nem sérült meg súlyosan.