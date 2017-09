Trabantok és veterán Ferrarik csatáznak majd a Hungaroringen

A hétvégén rendezik meg a Goodwood Revival magyar változatát, a Hungaroring Classicot, amelyen az 50-es, 60-as, 70-es és 80-as évek versenyautói nem csak állva, hanem versenyhelyzetben, csikorgó gumikkal, bömbölő motorokkal is láthatóak lesznek a mogyoródi pályán. Lesz egy kategória a szocialista versenyautóknak, ráadásul autóba ül Emanuele Pirro, Ifj. Tóth János és Ferjáncz Attila fia is.

A Classic Endurance Racing – amely csokorba gyűjti a historic-sorozatokat, vagyis a klasszikus autók versenyeit a sportág hőskorából - 2004 óta szerveződik a jelenlegi formájában. Közép-Európában először láthatjuk ezeket a klasszikus, korabeli autókat, amelyek késhegyre menő csatákat vívnak egymással a kontinens versenypályáin, idén már a Hungaroringen is. Hét kategóriában 150-160 versenyautó áll majd rajthoz a péntektől vasárnapig tartó viadalon. A hazai és környező országok klubjai és a kiállítók részéről is hatalmas az érdeklődés, az ötven kiállítói hely hamar megtelt, és ahhoz képest, hogy eredendően 500 klub jelentkezését akarták elfogadni, mostanra majdnem hatszáznál tartanak.

A leghíresebb idelátogató versenyző az ötszörös Le Mans-i győztes Emanuele Pirro lesz, aki három évet eltöltött a Formula–1-ben is. A magyarok közül a hétszeres abszolút ralibajnok ifjabb Tóth János egy Peugeot 404-est vezet majd, és az örökös magyar bajnok Ferjáncz Attila fia, András is pedig egy olyan Renault 17 Gordini kormánya mögé ülhet be, mint amilyennel az édesapja két rali bajnoki címet is szerzett.

A napijegy 5900 forintba, a kétnapos hétvégi jegy 6900 forintba kerül, felnőtt kísérővel a belépés 14 éves korig ingyenes. Az időterv és minden további információ az esemény oldalán érhető el.

Versenyosztályok:

Classic Endurance Racing

Teljes rajtlista esetén 50 versenygép áll a rajtnál. Porsche 917, Lola T70, Ferrari 512s, ... A show garantált, hiszen 1971-ig csupa nagy név küzdött a versenypályákon, mint: Jacky Ickx, Henri Pescarolo, Gérard Larrousse és társaik. A Le Mans 24 órás versenyén kívül a leghíresebb európai pályákon küzdöttek fej-fej mellett.

Euro F2

A sorozat első együléses kategóriája az Euro F2. Ezek az autók 1967 és 1978 között küzdöttek az Európa-bajnokságon biztosítva a belépőt a Formula 1-be. A nagynevű versenyzők mint Jacky Ickx, Clay Regazzoni, Ronnie Peterson, Mike Hailwood, Jacques Laffite, és a többiek a száguldó cirkuszban is helyt álltak. A konstruktőrök között megtaláljuk az Alpine-t a Brabhamet, a Ferrarit, a Lolát, a Lotust, a McLarent, vagy éppen az Osellát.

Group Racing

A legendás C-csoportos autók írták a Le Mans-i viadalok történelemkönyvének legszebb oldalait 1982 – 1993 között. A versengésben a prímet először a Porsche 956-osok vitték, majd szorosan követte őket a Lancia LC2, óriási csatát vívva a Jaguárral, Mercedesszel, Toyotával, Nissannal és a Mazdával.

Heritage Touring Cup

A túraautós sorozatok Mekkája a belgiumi Spa Francorchamps. A Heritage Touring Cup ötlete is itt született meg, az 1966 és 1984 közötti túraautók részvételével amelyek egyúttal részt vettek a túraautó Európa-bajnokságon is. A gyártók között volt a BMW a 3.0 CSL-jével, a Ford az Escorttal és a Caprival, a Jaguar a maga XJ12C-jével. A sorozat versenyzőit ismerve látványos akcióra számíthatunk.

Trofeo Nastro Rosso

A kategóriában megjelennek az aranykor legendás járművei mint a Maserati 300, Ferrari 250 GT Berlinettas, Alfa Romeo TZ Az állandó résztvevők mellett minden versenyen csatlakozik a mezőnyhöz 1-1 meghívott vendég, így biztosan láthatunk Aston Martin DB GT-t vagy éppen Porsche Abarth Carrera GTL-t is.

Sixties' Endurance

A Sixties' Endurance az 1963 előtti sportautók és az 1966 előtti GT-autók viadala Felvonultatja a korszak összes ikonikus járművét – Jaguar E-Type, Ferrari 250 GT, Porsche 911

Central European Trophy

Keleti blokk autóinak versenye: Kelet-Európában csak a kiváltságosok számára voltak elérhetőek, ma a dedikált versenyzők csodálatos versenyautókká változtatták őket.