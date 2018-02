Budapest második autómegosztó szolgáltatása nagy flottával és egyszerű használattal próbál ügyfeleket szerezni. Még nem minden autójuk elektromos, de pár éven belül azok lesznek.

Számos tanulmány kimutatta már, hogy a magánkézben lévő autók az idejük túlnyomó részét, kb. 95 százalékát állva töltik, amit azt jelenti, hogy ekkor nem személyszállító eszközként, hanem csak utcai csomagmegőrzőként működnek, foglalva a parkolóhelyeket. Erre a problémára a legjobb megoldást egy autómegosztó szolgáltatás jelenti, melyeknek minden egyes járműve 5-10 magántulajdonban lévő autót válthat ki, drasztikusan javítva a nagyvárosok parkolási helyzetén. Az autómegosztás elterjedéséhez azonban szemléletváltás szükséges, meg kell tanulni lemondani a saját tulajdonú járműhöz való ragaszkodásról az élhetőbb környezet érdekében.

2016 óta már Budapesten is működik egy nagy autómegosztó szolgáltatás, a GreenGo, és idén januárban megérkezett a második is, az állami olajipari vállalat által indított MOL Limo. Utóbbi neve a limitless mobility (határtalan mobilitás) rövidítése, emellett a limuzin szóra is utal, ami szorosan kapcsolódik az autózáshoz. Valamivel szerencsésebb lett volna, ha egy takarékos városi miniautókat kínáló szolgáltatás nevéről nem az ízléstelen, tízméteresre nyújtott Hummerek és a tetőablakukon kilógó, menet közben pezsgőző fiatalok jutnak eszünkbe, de ez már mindegy, a lényeg úgyis a szolgáltatás, nem pedig az elnevezése.

A Mol Limo egyik előnye a GreenGóval szemben az egyszerűbb regisztrációban rejlik. Nem kell személyesen bemenni az ügyfélszolgálati irodába, elég lefényképezni a legalább egy éve megszerzett B kategóriás jogosítványt, és a képeket feltölteni a rendszerbe. A személyes és bankkártyaadatok megadása után általában egy nap alatt véglegesítik a regisztrációt, és utána már lehet is használni a Limót, amihez nincs másra szükség, mint egy érvényes jogosítványra, egy Android vagy iOS okostelefonra és egy Mastercard vagy Visa bankkártyára.

Hol lehet autót találni és lerakni?

Az applikációt megnyitva azonnal megjelenik egy Budapest térkép, amelyen nemcsak a szabad autók láthatók, hanem a 60 km2-es, Limó-zónának hívott szolgáltatási terület határa is. Tíz kerületet foglal magába a zóna, északon a Kaszásdűlői lakótelep, a Záhony utca és a Gyöngyösi utca, keleten az Örs vezér tere, délen a Könyves Kálmán körút, a Rákóczi-híd és az Etele út, nyugaton pedig a Jagelló-Istenhegyi-Pethényi út-Szilágyi Erzsébet fasor-Hűvösvölgyi út-Kapy utca-Csatháry utca által határolt területet jelenti.

Már idén bekapcsolják majd a szolgáltatási területbe a Liszt Ferenc nemzetközi repülőteret is, jövőre pedig a külvárosokat, a nagy bevásárlóközpontokat, és állítólag az agglomerációt, például Budaörsöt is.

Fontos tudni, hogy szabad a zónahatárnál kijjebb menni a kocsikkal (Pest megyei matrica mindegyiken van), de a bérlést csak a zónán belül lehet befejezni. Ha például valaki kimenne vásárolni a valamelyik főváros közeli nagy bevásárlóközpontba a MOL Limóval, akkor megteheti, de a vásárlás idején is „pörögni fog a taxióra", igaz, nem a normál használatnál érvényes 66 Ft/perc, hanem a várakozásra érvényes 15 Ft/perces tarifával. Akkor vált a tarifa, ha kulccsal bezárjuk az autót, és az applikációban is jelezzük, hogy még nem fejeztük be a használatot.

A bevezető időszakban olcsóbb Február 25.-ig kedvezményes áron lehet igénybe venni a MOL Limót. Nincs regisztrációs díj (aki beregisztrál, attól később sem fogják elvenni, amikor már 5900 forintba fog kerülni) és nincs 990 forintos havidíj sem, a bérlés pedig fele annyiba, 33 forintba kerül percenként.

Érdemes ellenőrizni az autó állapotát

Beszálláskor az alkalmazás automatikusan megkérdezni, hogy az autón látható-e sérülés, és hogy mennyire vagyunk elégedettek a tisztasággal. Érdemes alaposan átnézni kívül-belül az autót, mert ha nem jelentünk sérülést (amit fényképpel érdemes bizonyítani), akkor előfordulhat, hogy később nekünk kell majd megtéríteni a kárt, akkor is, ha nem mi okoztuk. Egyébként az autókon van Casco biztosítás, de a 100 ezer forintos önrész megtérítése a mindenkori felhasználóra hárul, mint ahogy a közterületes és gyorshajtási bírságokat is továbbítják neki.

MOL Limo GreenGo Regisztrációs díj (Ft) 5900 5900 Havi díj (Ft) 990/0 990/0 Bérlési díj (Ft) 66/77 65/80 Várakozási díj (Ft) 15/15 15/20 Foglalási idő (perc) 20 30 Autók száma/ebből elektromos 300/100 168/168 Max. bérlési idő (óra) 24 72 Mekkora töltöttségnél kell letenni az autót 20% 10% Baleset esetén az önrész mértéke (Ft) 100 000 100 000/10%

Maga a beszállás és indulás egyszerűbb a MOL Limo esetében, mint a GreenGónál, mert nem kell saját PIN kódot és autókódot bepötyögni kétszer, elég az autó mellett rányomni a „Nyitás"-ra az okostelefonos applikációban, és már kattan is a központi zár. Beüléskor egy női hang emlékeztet arra, hogy a slusszkulcs a kesztyűtartóban van, és ugyanez a hang figyelmeztet arra is, ha menet közben elhagyjuk a Limo zónát. Aki hangosan szeret zenét hallgatni a meglepően jól szóló, Bluetooth-kapcsolattal is ellátott hifin, az inkább az A-oszlopon lévő színes LED-et figyelje, amely zöldről pirosra vált a zónán kívül.

