Az AMTS ismét az egész Hungexpót elfoglalta, még a szabadtéri területeket is. A dögös tuningautók és a csinos hoszteszek mellett drift és gymkhana versenyeket, valamint speciális demópályán, kemény terepen zötykölődő dzsipeket is lehet bámulni.

A tavaszt nemcsak azért szoktuk várni, mert jön a jó idő, fel lehet tenni a nyári gumikkal szerelt alufelniket, elő lehet venni a kabriókat és a motorokat a garázsokból, de ilyenkor, március végén rendezik meg a Hungexpón immár 13. éve minden évben az ország legnagyobb autós-motoros kiállítását is.

A tuningshow-ként közismert AMTS egy ideje már az egykori Budapesti Autószalon szerepét is próbálja átvenni, idén például 23 importőr hozta el a legújabb típusait, sőt, a Lada itt tartotta a Vesta Kombi és a Vesta SW Cross bemutatóját is. Külön kiállítási területen vonulnak fel a különböző márkák legnépszerűbb szabadidő-autói és a sportkocsik is, de a piac összes elektromos autója is egy helyre összegyűjtve tekinthető meg az EV GreenTech elektromobilitási kiállításon.

Pénteken ünnepélyes keretek között az AMTS-en leplezték le a kétszeres Eb-győztes, kétszeres angol bajnok OXXO Hungary Truck Racing Team új versenykamionját. Azért kiemelten fontos az idei MAN, mert 2018-ban ismét teljes Európa-bajnoki szezont fog futni Magyarország egyetlen kamionversenyző csapata. A kívül-belül megújult, látványos megjelenésű monstrum túl van már az első teszten, melyen minden eddiginél gyorsabbnak bizonyult.

Idén az AMTS kiállítási területe 5 pavilonban összesen 100 ezer négyzetméter, amelyen több mint ezer autót és egyéb járművet állít ki a több mint 200 cég és klub 15 országból. Aki volt már ilyen kiállításon az elmúlt egy tucat évben, pontosan tudja, mire számíthat: dobhártyaszaggatóan bömböl a lakossági techno a hifistandok felismerhetetlenségig átalakított autóiból, matrica- és pólóárusok, háttéripari cégek és persze elképesztő tuningautók és a márkaklubok féltve őrzött autói foglalják el a terület java részét.

Idén először láthatók (az A pavilon 60. standján) a japánautó-fanatikusok körében méltán híres Tofu Garage kocsik, melyeket Európában csak a legnagyobb tuningkiállításokra szokták elvinni. Az egyik ilyen autó egy alaposan átalakított Nissan Silvia, amely szemből egy 1970-es Pymouth Barracudának tűnik a speciális kitnek köszönhetően, amely kifejezetten ehhez a típushoz készül. Emellett stílusos sárvédő-szélesítések, küszöbök, diffúzoros far és fékszárny teszi teljessé a tuningot.

Nem kevésbé ütős a másik japán Tofu Garage sportautó sem, amely egy Scion FR-S, vagyis a nálunk Toyota GT86-ként és a Subaru BRZ-ként ismert típus ikertestvére. A karbon légterelőlapokkal kiegészített, 12 elemből álló szegecselt szélesítő szett mellé a kocsi matt türkiz fényezést kapott, a széles felnikre airride futómű húzza rá a karosszériát, de a motor is több mint kétszer erősebb a gyárinál a turbófeltöltésnek köszönhetően. Ami a legmeglepőbb, hogy a tulajdonos fia napi használatban tartja a derék Sciont, pedig a hasmagassága egy Forma-1-es autóéval vetekszik.

Újdonság, hogy idén már a terepjárós szcéna is képviselteti magát a kiállításon, több mint száz speciálisan átépített, triál versenyekre tervezett egyedi sárdagasztót lehet megnézni működés közben is az A pavilon mögötti területen, ahol eítgy hosszú demópályát alakottak ki számukra komoly akadályokkal. A legbátrabb jelentkezők 3000 forintért akár be is ülhetnek a profi sofőrök mellé az off-road taxizás keretei között. Az erre a célra kijelölt járműveket D betűvel jelölték meg a szervezők, a látogatók szabadon választhatnak közülük, hogy melyiket szeretnék kipróbálni.

Érdemes meglátogatni az AMTS Hot Rod szekcióját is az F pavilonban. Az épített izomautók Európa több országából érkeznek, olasz testvérklubjuk tagjai például közel 800 km-t vezettek „lábon" Magyarországig a 80-90 éves kupéikkal, roadstereikkel.

Már pénteken is annyian voltak az A pavilonban, hogy alig lehetett belógó végtagok nélkül lefényképezni egy autót, de hétvégén várhatóan még sokkal többen jönnek majd, a főbejáratnál sorállásra is fel kell készülni. A kiállítás részletes tematikájáról és a látogatói információkról a beharangozó cikkünkben olvashatnak.