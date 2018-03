Ezúttal nem az XC40-nek, hanem az XC60-nak járt a rangos elismerés.

A New York-i Autószalonon jelentették be, hogy az egyik legrangosabb autóipari díjat, a Világ Év Autója címet (World Car of the Year) idén a Volvo XC60-nak ítélte oda a 22 ország 48 autós újságírójából álló nemzetközi WCOTY zsűri.

A svéd kocsi 33 másik autót előzött meg a szavazás során, érdekesség, hogy a dobogó alsóbb fokán is csak SUV-ok végeztek, a Mazda CX-5 és a Range Rover Velar. Már tavaly is egy magas szabadidő-autó, a Jaguar F-Pace győzött, de két éve a Mazda MX-5 hozta el a díjat.

Március elején a számunkra fontosabb európai Év Autója díjat is egy Volvo nyerte, mégpedig az XC40.

Most New York-ban az is kiderült, hogy a legjobb környezetbarát autónak a Nissan Leafet, a legjobb luxusautónak az Audi A8-at, a legjobb formatervvel rendelkező autónak a Range Rover Velart, a legjobb sportautónak a BMW M5-öt és a legjobb városi autónak a Volkswagen Polót tartotta idén a zsűri.